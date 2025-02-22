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Haberler Galeri Son dakika haberi: Trabzonspor'dan sürpriz hamle! Şenol Güneş'e yeni yıldız...
Giriş Tarihi: 22.02.2025 15:22 Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 15:59

Son dakika haberi: Trabzonspor'dan sürpriz hamle! Şenol Güneş'e yeni yıldız...

Son dakika haberi: Süper Lig'de yeniden çıkış arayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları erken başladı. Şenol Güneş yönetimindeki bordo-mavililer gelecek aydan itibaren transfer çalışmalarına ağırlık verecek. Buna göre Karadeniz devi önemli bir oyuncuyu takibe aldı. Trabzonspor oyuncu tarafıyla yeni sezon için temasa geçecek. İşte flaş hamlenin detayları...

Son dakika haberi: Trabzonspor’dan sürpriz hamle! Şenol Güneş’e yeni yıldız...

Trabzonspor'dan gelecek sezon için sürpriz bir hamle geldi.

Son dakika haberi: Trabzonspor’dan sürpriz hamle! Şenol Güneş’e yeni yıldız...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında evinde Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak olan bordo-mavililer, mücadeleden galip ayrılarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.

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Son dakika haberi: Trabzonspor’dan sürpriz hamle! Şenol Güneş’e yeni yıldız...

Hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Karadeniz devinde, yeni sezon için kadro planlamaları şimdiden yapılıyor.

Son dakika haberi: Trabzonspor’dan sürpriz hamle! Şenol Güneş’e yeni yıldız...

Buna göre Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika haberi: Trabzonspor’dan sürpriz hamle! Şenol Güneş’e yeni yıldız...

Transfer çalışmalarına önümüzdeki ay ağırlık vermesi beklenen Fırtına yaz transfer döneminde önemli bir hamle yapacak.

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