Giriş Tarihi: 22.02.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025
15:59
Son dakika haberi: Trabzonspor'dan sürpriz hamle! Şenol Güneş'e yeni yıldız...
Son dakika haberi: Süper Lig'de yeniden çıkış arayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları erken başladı. Şenol Güneş yönetimindeki bordo-mavililer gelecek aydan itibaren transfer çalışmalarına ağırlık verecek. Buna göre Karadeniz devi önemli bir oyuncuyu takibe aldı. Trabzonspor oyuncu tarafıyla yeni sezon için temasa geçecek. İşte flaş hamlenin detayları...