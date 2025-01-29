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Haberler Galeri Son dakika haberi: Transfer döneminde en çok harcama yapan kulüpler! Ronaldo, Neymar...
Giriş Tarihi: 29.01.2025 18:22 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 18:22

Son dakika haberi: Transfer döneminde en çok harcama yapan kulüpler! Ronaldo, Neymar...

Son dakika haberi: Avrupa futbolunda ara transfer döneminin heyecanı devam ediyor. Süper Lig'de birçok kulüp kadrosuna takviyeler yapmak için kesenin ağzını açtı. Son dönemlerde artan bonservis ücretleri dikkat çekiyor. Sizler için, bir transfer döneminde en çok harcama yapan kulüpleri derledik. Ronaldo, Neymar ve daha birçok yıldız o dönemlere damga vurmuştu...

Son dakika haberi: Transfer döneminde en çok harcama yapan kulüpler! Ronaldo, Neymar...

Avrupa futbolunda ara transfer döneminde heyecanı yaşanıyor. Birçok kulüp kadrosuna yeni oyuncular katarken, sizler için transfer dönemlerine damga vurmuş olan takımları bir araya getirdik.

Son dakika haberi: Transfer döneminde en çok harcama yapan kulüpler! Ronaldo, Neymar...

İlk 10 takımın yer aldığı listeye Premier Lig devi Chelsea damga vurdu. İşte Transfermarkt'ın verilerine göre sadece bir transfer döneminde en çok harcama yapan kulüpler...

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Son dakika haberi: Transfer döneminde en çok harcama yapan kulüpler! Ronaldo, Neymar...

CHELSEA - YAZ TRANSFER DÖNEMİ

23/24 SEZONU - 464 MİLYON EURO

Son dakika haberi: Transfer döneminde en çok harcama yapan kulüpler! Ronaldo, Neymar...

AL-HİLAL - YAZ TRANSFER DÖNEMİ

23/24 SEZONU - 353 MİLYON EURO

Son dakika haberi: Transfer döneminde en çok harcama yapan kulüpler! Ronaldo, Neymar...

PSG - YAZ TRANSFER DÖNEMİ

23/24 SEZONU - 350 MİLYON EURO

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