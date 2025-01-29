Giriş Tarihi: 29.01.2025 18:22
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
18:22
Son dakika haberi: Transfer döneminde en çok harcama yapan kulüpler! Ronaldo, Neymar...
Son dakika haberi: Avrupa futbolunda ara transfer döneminin heyecanı devam ediyor. Süper Lig'de birçok kulüp kadrosuna takviyeler yapmak için kesenin ağzını açtı. Son dönemlerde artan bonservis ücretleri dikkat çekiyor. Sizler için, bir transfer döneminde en çok harcama yapan kulüpleri derledik. Ronaldo, Neymar ve daha birçok yıldız o dönemlere damga vurmuştu...