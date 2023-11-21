Giriş Tarihi: 21.11.2023 09:33
Güncelleme Tarihi: 21.11.2023
09:40
SON DAKİKA HABERİ: Transferde yılın bombası! Milli yıldız, Galatasaray'a 'evet' dedi
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da olmazsa olmaz olarak görülen 8 numara transferi için çalışmalar sürüyor. Ndombele'nin performansından memnun olmayan Okan Buruk gözünü A Milli Takım forması giyen yıldıza dikmişti. Yapılan görüşmelerde prensipte anlaşıldığı ve milli futbolcunun Galatasaray'a "evet" dediği belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları...