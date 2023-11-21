Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Transferde yılın bombası! Milli yıldız, Galatasaray'a 'evet' dedi
Giriş Tarihi: 21.11.2023 09:33 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 09:40

SON DAKİKA HABERİ: Transferde yılın bombası! Milli yıldız, Galatasaray'a 'evet' dedi

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da olmazsa olmaz olarak görülen 8 numara transferi için çalışmalar sürüyor. Ndombele'nin performansından memnun olmayan Okan Buruk gözünü A Milli Takım forması giyen yıldıza dikmişti. Yapılan görüşmelerde prensipte anlaşıldığı ve milli futbolcunun Galatasaray'a "evet" dediği belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Transferde yılın bombası! Milli yıldız, Galatasaray’a ’evet’ dedi
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA HABERİ: Transferde yılın bombası! Milli yıldız, Galatasaray’a ’evet’ dedi

Galatasaray'ın ara transferdeki bütçesi, takımın Avrupa'ya hangi kulvarda devam edeceğine göre güncellenecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA HABERİ: Transferde yılın bombası! Milli yıldız, Galatasaray’a ’evet’ dedi

Sarı-Kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalırsa, 8 numara, 10 numara, forvet, sol bek ve sağ bek takviyeleri yapılacak.

SON DAKİKA HABERİ: Transferde yılın bombası! Milli yıldız, Galatasaray’a ’evet’ dedi

Aslan'ın Avrupa Ligi'ne katılması halinde 8 numaranın yanında orta saha veya savunmaya bir transfer daha gerçekleşecek.

SON DAKİKA HABERİ: Transferde yılın bombası! Milli yıldız, Galatasaray’a ’evet’ dedi

En kötü senaryoda yani Galatasaray'ın gruplardan eve eli boş dönmesi durumunda sadece 8 numara takviyesiyle sezona devam edilecek.

SON DAKİKA