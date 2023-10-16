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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Türkiye Letonya maçı yazar yorumları! "Arda Güler döndüğünde..."
Giriş Tarihi: 16.10.2023 08:21 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 08:27

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye Letonya maçı yazar yorumları! "Arda Güler döndüğünde..."

Son dakika haberi... Türkiye, Letonya'yı Cenk Tosun (2), Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 4-0 yenerek EURO 2024'e gitmeyi garantiledi. SABAH Spor yazarları Murat Özbostan, Bülent Timurlenk, Ömer Üründül ve Fatih Doğan, Ay-Yıldızlılarımızın bu müthiş başarısını ve Montella'nın oyun planını kaleme aldı. Usta isimlerden Bülent Timurlenk, sakatlığı sebebiyle Real Madrid ve A Milli Takım'da görev alamayan Arda Güler'e de ayrı bir parantez açtı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye Letonya maçı yazar yorumları! Arda Güler döndüğünde...

Son dakika haberi... Türkiye, Letonya'yı Cenk Tosun (2), Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 4-0 yenerek EURO 2024'e gitmeyi garantiledi. SABAH Spor yazarları Murat Özbostan, Bülent Timurlenk, Ömer Üründül ve Fatih Doğan, Ay-Yıldızlılarımızın bu müthiş başarısını ve Montella'nın oyun planını kaleme aldı. Usta isimlerden Bülent Timurlenk, sakatlığı sebebiyle Real Madrid ve A Milli Takım'da görev alamayan Arda Güler'e de ayrı bir parantez açtı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye Letonya maçı yazar yorumları! Arda Güler döndüğünde...

MURAT ÖZBOSTAN - HARİKASIN KONYA, HARİKASINIZ ÇOCUKLAR

2032 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliğini almanın coşkusunu, Hırvatistan'ı evinde yenerek katlayan A Milli Takım, Letonya karşısına EURO 2024 biletini kesmek için çıkmıştı. Önce bir şeyin altını çizmek gerek. Adı EURO 2032 için verilen statlardan biri Konya… Bunun ne kadar isabetli bir karar olduğunu dün gece canlı canlı yaşadım.

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SON DAKİKA HABERİ: Türkiye Letonya maçı yazar yorumları! Arda Güler döndüğünde...

Olağanüstü bir atmosfer vardı. Zemin mükemmeldi, hem de karşılaşma öncesi saatlerce yağan yoğun yağmura rağmen. Konyalılar hiç susmadılar. Gecenin parlayan yıldızı onlar. TFF, 2026'da sayıyı 5'e düşürecek. Konya'dan asla vazgeçmesin. Taraftarı, atmosferi, ulaşımı, kültür turizmiyle, mutfağıyla 2032'nin şehirlerinden biri olmayı hak ediyor.

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye Letonya maçı yazar yorumları! Arda Güler döndüğünde...

Gelelim maça… Stresli başladı. Bu da normaldi. Zaten Montella karşılaşma öncesi ısrarla sabır vurgusu yapmıştı. Şu oyuncu iyiydi, bu mükemmeldi diye satırlarım olmayacak. İki maçı da kazanan, kazanmak için her şeyini ortaya koyan bir oyuncu topluluğu gördük. Saha kenarında varlığını hiç unutturmayan bir hoca izledik.

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye Letonya maçı yazar yorumları! Arda Güler döndüğünde...

Futbolcular kadar Montella'yı da tribünden takip ettim. Enerjisi, oyuncularla olan diyaloğu, sevinç karelerindeki görüntüsüyle fevkaladeydi. Zaman zaman yüreğimizin ağzımıza geldiği anlar olmadı değil, itiraf edelim. Ama oyun disiplininden hiç kopmadık. Aradığımız, özlediğimiz de buydu. Disiplinle birlikte kalite de devreye girince dört muazzam gol izledik.

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