Giriş Tarihi: 16.10.2023 08:21
Güncelleme Tarihi: 16.10.2023
08:27
SON DAKİKA HABERİ: Türkiye Letonya maçı yazar yorumları! "Arda Güler döndüğünde..."
Son dakika haberi... Türkiye, Letonya'yı Cenk Tosun (2), Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 4-0 yenerek EURO 2024'e gitmeyi garantiledi. SABAH Spor yazarları Murat Özbostan, Bülent Timurlenk, Ömer Üründül ve Fatih Doğan, Ay-Yıldızlılarımızın bu müthiş başarısını ve Montella'nın oyun planını kaleme aldı. Usta isimlerden Bülent Timurlenk, sakatlığı sebebiyle Real Madrid ve A Milli Takım'da görev alamayan Arda Güler'e de ayrı bir parantez açtı. İşte son dakika haberinin detayları...