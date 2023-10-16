SON DAKİKA HABERİ: Türkiye Letonya maçı yazar yorumları! "Arda Güler döndüğünde..."

Gelelim maça… Stresli başladı. Bu da normaldi. Zaten Montella karşılaşma öncesi ısrarla sabır vurgusu yapmıştı. Şu oyuncu iyiydi, bu mükemmeldi diye satırlarım olmayacak. İki maçı da kazanan, kazanmak için her şeyini ortaya koyan bir oyuncu topluluğu gördük. Saha kenarında varlığını hiç unutturmayan bir hoca izledik.