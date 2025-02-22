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Haberler Galeri Son dakika haberi: Türkiye'de mutlu, Avrupa'da Buruk! Galatasaray'ın 1 numara baş ağrısı...
Giriş Tarihi: 22.02.2025 09:57 Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 09:57

Son dakika haberi: Türkiye'de mutlu, Avrupa'da Buruk! Galatasaray'ın 1 numara baş ağrısı...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray, Avrupa'da beklentilerin uzağında kaldı. Galatasaray'ın bu sezonki özellikle kaleci performansı çok can sıkıyor. Son iki dönemdeki performansını aratan sarı-kırmızılılar, 2024-25'te kalesinde 57 gol gördü. Okan Buruk döneminde en fazla gol yenilen sezon yaşanırken bu kötü karne, Avrupa'ya başarısızlık olarak yansıdı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Türkiye’de mutlu, Avrupa’da Buruk! Galatasaray’ın 1 numara baş ağrısı...

Trendyol Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray, Avrupa'da beklentilerin uzağında kaldı.

Son dakika haberi: Türkiye’de mutlu, Avrupa’da Buruk! Galatasaray’ın 1 numara baş ağrısı...

Galatasaray'ın bu sezonki özellikle kaleci performansı çok can sıkıyor. Son iki dönemdeki performansını aratan sarı-kırmızılılar, 2024-25'te kalesinde 57 gol gördü.

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Son dakika haberi: Türkiye’de mutlu, Avrupa’da Buruk! Galatasaray’ın 1 numara baş ağrısı...

Okan Buruk döneminde en fazla gol yenilen sezon yaşanırken bu kötü karne, Avrupa'ya başarısızlık olarak yansıdı.

Son dakika haberi: Türkiye’de mutlu, Avrupa’da Buruk! Galatasaray’ın 1 numara baş ağrısı...

ORTALAMA GEÇEN YIL, 1'İN ALTINDAYDI

Maç başına gol yeme ortalamasını 1'in altında (0.98) tutarak başarılı olan Buruk yönetimindeki Aslan, bu sezon ise kalesini savunamıyor. Şu ana kadar yenen 57 golün faturası, Avrupa'da başarısızlık olarak ortaya çıktı.

Son dakika haberi: Türkiye’de mutlu, Avrupa’da Buruk! Galatasaray’ın 1 numara baş ağrısı...

31 müsabakada 44 gole engel olamayan sarı-kırmızılı takımda kaleci Fernando Muslera, en formsuz dönemini yaşıyor. Uruguaylı ismin yedeği Günay Güvenç de 9 maçta filelerini 12 defa düşürdü

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