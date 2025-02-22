Giriş Tarihi: 22.02.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025
09:57
Son dakika haberi: Türkiye'de mutlu, Avrupa'da Buruk! Galatasaray'ın 1 numara baş ağrısı...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray, Avrupa'da beklentilerin uzağında kaldı. Galatasaray'ın bu sezonki özellikle kaleci performansı çok can sıkıyor. Son iki dönemdeki performansını aratan sarı-kırmızılılar, 2024-25'te kalesinde 57 gol gördü. Okan Buruk döneminde en fazla gol yenilen sezon yaşanırken bu kötü karne, Avrupa'ya başarısızlık olarak yansıdı. İşte detaylar...