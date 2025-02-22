Son dakika haberi: Türkiye’de mutlu, Avrupa’da Buruk! Galatasaray’ın 1 numara baş ağrısı...

ORTALAMA GEÇEN YIL, 1'İN ALTINDAYDI

Maç başına gol yeme ortalamasını 1'in altında (0.98) tutarak başarılı olan Buruk yönetimindeki Aslan, bu sezon ise kalesini savunamıyor. Şu ana kadar yenen 57 golün faturası, Avrupa'da başarısızlık olarak ortaya çıktı.