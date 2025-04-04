Son dakika haberi: UEFA en çok para kazanan Türk takımını açıkladı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

Sırbistan Futbol Federasyonu'nun (FSS) ev sahipliği yaptığı etkinlikte, Türkiye Futbol Federasyonu'nu Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz ile Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları temsil etti.