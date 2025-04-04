Giriş Tarihi: 04.04.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 04.04.2025
15:26
Son dakika haberi: UEFA en çok para kazanan Türk takımını açıkladı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...
Son dakika haberi: Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) 49. Olağan Kongresi, Sırbistan'ın Belgrad kentinde düzenlendi. Kongrede takımların 2023-2024 sezonunda elde ettiği gelirlere de yer verildi. Gelirlerin açıklanmasının ardından Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kazandığı para da belli oldu. İşte en fazla parayı kasasına koyan Türk takımı ve elde ettiği gelir...