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Haberler Galeri Son dakika haberi: UEFA en çok para kazanan Türk takımını açıkladı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...
Giriş Tarihi: 04.04.2025 15:09 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 15:26

Son dakika haberi: UEFA en çok para kazanan Türk takımını açıkladı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

Son dakika haberi: Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) 49. Olağan Kongresi, Sırbistan'ın Belgrad kentinde düzenlendi. Kongrede takımların 2023-2024 sezonunda elde ettiği gelirlere de yer verildi. Gelirlerin açıklanmasının ardından Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kazandığı para da belli oldu. İşte en fazla parayı kasasına koyan Türk takımı ve elde ettiği gelir...

Son dakika haberi: UEFA en çok para kazanan Türk takımını açıkladı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

49. UEFA Olağan Kongresi, birliğe üye 55 ülke federasyon başkanı ve genel sekreteri ile yetkililerinin katılımıyla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlendi.

Son dakika haberi: UEFA en çok para kazanan Türk takımını açıkladı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

Sırbistan Futbol Federasyonu'nun (FSS) ev sahipliği yaptığı etkinlikte, Türkiye Futbol Federasyonu'nu Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz ile Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları temsil etti.

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Son dakika haberi: UEFA en çok para kazanan Türk takımını açıkladı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

Futbolun geleceğine yönelik kararların alındığı ve UEFA Başkanı Aleksander Čeferin'in başkanlık ettiği kongrede yönetim kurulu ve üye ülkelerden gelen teklifler ve öneriler değerlendirildi.

Son dakika haberi: UEFA en çok para kazanan Türk takımını açıkladı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

Kongrede UEFA İcra Kurulu ve FIFA Konseyi için seçimleri de gerçekleştirildi.

Son dakika haberi: UEFA en çok para kazanan Türk takımını açıkladı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

UEFA, Karl-Erik Nilsson, David Gill ve Karl-Heinz Rummenigge'nin Yönetim Kurulu'nun onursal üyeleri olduğunu duyurdu.