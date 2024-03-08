Giriş Tarihi: 08.03.2024 00:59
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
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Son dakika haberi: UEFA ülke puanında son durum! Fenerbahçe - Union Saint Gilloise galibiyeti sonrası...
Son dakika haberi: UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu maçında Fenerbahçe, deplasmanda Belçika ekibi Union Saint Gilloise ile kozlarını paylaştı. Zorlu karşılaşmayı temsilcimiz sarı lacivertliler, 3-0 kazanarak rövanş maçı öncesi büyük bir avataj elde etti. Bu galibiyet sonrası ise gözler UEFA ülke puanına çevrildi. İşte UEFA ülke puanındaki son durumumuz...