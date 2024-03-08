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Haberler Galeri Son dakika haberi: UEFA ülke puanında son durum! Fenerbahçe - Union Saint Gilloise galibiyeti sonrası...
Giriş Tarihi: 08.03.2024 00:59 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 01:03

Son dakika haberi: UEFA ülke puanında son durum! Fenerbahçe - Union Saint Gilloise galibiyeti sonrası...

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu maçında Fenerbahçe, deplasmanda Belçika ekibi Union Saint Gilloise ile kozlarını paylaştı. Zorlu karşılaşmayı temsilcimiz sarı lacivertliler, 3-0 kazanarak rövanş maçı öncesi büyük bir avataj elde etti. Bu galibiyet sonrası ise gözler UEFA ülke puanına çevrildi. İşte UEFA ülke puanındaki son durumumuz...

Son dakika haberi: UEFA ülke puanında son durum! Fenerbahçe - Union Saint Gilloise galibiyeti sonrası...

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu maçında Fenerbahçe, deplasmanda Belçika ekibi Union Saint Gilloise ile kozlarını paylaştı.

Son dakika haberi: UEFA ülke puanında son durum! Fenerbahçe - Union Saint Gilloise galibiyeti sonrası...

Zorlu karşılaşmayı temsilcimiz sarı lacivertliler, 3-0 kazanarak rövanş maçı öncesi büyük bir avataj elde etti.

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Son dakika haberi: UEFA ülke puanında son durum! Fenerbahçe - Union Saint Gilloise galibiyeti sonrası...

Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte turun yanı sıra ülke puanına da büyük katkıda bulundu.

Son dakika haberi: UEFA ülke puanında son durum! Fenerbahçe - Union Saint Gilloise galibiyeti sonrası...

Bu galibiyet sonrası ise gözler UEFA ülke puanına çevrildi. İşte UEFA ülke puanındaki son durumumuz...

Son dakika haberi: UEFA ülke puanında son durum! Fenerbahçe - Union Saint Gilloise galibiyeti sonrası...

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