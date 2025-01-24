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Haberler Galeri Son dakika haberi: UEFA'da bu sezon en çok para kazanan Türk takımı belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...
Giriş Tarihi: 24.01.2025 17:38 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 17:47

Son dakika haberi: UEFA'da bu sezon en çok para kazanan Türk takımı belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde 7. hafta geride kaldı. Avrupa'daki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kritik maçlara çıktı. Takımlar haftayı 1 galibiyet, 2 beraberlikle tamamladı. Football Meets Data, bu sezon en çok gelir sağlayan Türk takımlarını açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: UEFA’da bu sezon en çok para kazanan Türk takımı belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. haftayı geride bıraktık. UEFA, temsilcilerimiz bu sezon elde ettikleri gelirleri açıkladı. İşte takımlarımızın kazancı...

Son dakika haberi: UEFA’da bu sezon en çok para kazanan Türk takımı belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

Galatasaray, sahasında Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı ve puanını 13 yaptı.

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Son dakika haberi: UEFA’da bu sezon en çok para kazanan Türk takımı belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

Fenerbahçe evinde Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile 0-0 berabere kaldı.

Son dakika haberi: UEFA’da bu sezon en çok para kazanan Türk takımı belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

Beşiktaş ise, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde çıktığı ilk maçta Athletic Bilbao'yu 4-1'lik skorla geçmeyi başardı.

Son dakika haberi: UEFA’da bu sezon en çok para kazanan Türk takımı belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın bu sezon kazandıkları toplam gelirler belli oldu. İşte Football Meets Data'nın verilerine göre takımların kazandığı para ödülü ve tablodaki yeri...

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