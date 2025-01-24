Giriş Tarihi: 24.01.2025 17:38
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025
17:47
Son dakika haberi: UEFA'da bu sezon en çok para kazanan Türk takımı belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...
Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde 7. hafta geride kaldı. Avrupa'daki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kritik maçlara çıktı. Takımlar haftayı 1 galibiyet, 2 beraberlikle tamamladı. Football Meets Data, bu sezon en çok gelir sağlayan Türk takımlarını açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...