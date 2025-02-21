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Haberler Galeri Son dakika haberi: UEFA'da en çok para kazanan Türk takımı belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe...
Giriş Tarihi: 21.02.2025 12:50 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 12:57

Son dakika haberi: UEFA'da en çok para kazanan Türk takımı belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçları dün akşam oynandı. Avrupa'daki temsilcilerimizden Galatasaray, evinde AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalarak elendi. Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise Anderlecht'i eleyerek adını son 16 turuna yazdırdı. Takımlar rövanş maçlarında 2 beraberlik elde etti. Football Meets Data, bu sezon en çok gelir sağlayan Türk takımlarını açıkladı. İşte haberin detayları...

Son dakika haberi: UEFA’da en çok para kazanan Türk takımı belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe...

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu, oynanan rövanş maçlarıyla tamamlandı. Temsilcilerimizin bu sezon elde ettikleri gelirler de belli oldu. İşte takımlarımızın kazancı...

Son dakika haberi: UEFA’da en çok para kazanan Türk takımı belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Galatasaray, 4-1'in rövanşında sahasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kaldı. Cimbom, bu sonucun ardından turnuvaya veda etti.

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Son dakika haberi: UEFA’da en çok para kazanan Türk takımı belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Fenerbahçe ise 3-0'ın rövanşında deplasmanda Belçika temsilcisi Anderlecht ile 2-2 berabere kaldı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Son dakika haberi: UEFA’da en çok para kazanan Türk takımı belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe...

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Hollanda ekibi Twente'ye deplasmanda 1-0 mağlup olan Beşiktaş, organizasyona veda etti.

Son dakika haberi: UEFA’da en çok para kazanan Türk takımı belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın bu sezon kazandıkları toplam gelirler belli oldu. İşte Football Meets Data'nın verilerine göre takımların kazandığı para ödülü ve tablodaki yeri...

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