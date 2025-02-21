Giriş Tarihi: 21.02.2025 12:50
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
12:57
Son dakika haberi: UEFA'da en çok para kazanan Türk takımı belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe...
Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçları dün akşam oynandı. Avrupa'daki temsilcilerimizden Galatasaray, evinde AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalarak elendi. Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise Anderlecht'i eleyerek adını son 16 turuna yazdırdı. Takımlar rövanş maçlarında 2 beraberlik elde etti. Football Meets Data, bu sezon en çok gelir sağlayan Türk takımlarını açıkladı. İşte haberin detayları...