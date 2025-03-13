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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: UEFA'dan flaş açıklama! Julian Alvarez'in penaltısı dünyayı ayağa kaldırmıştı...
Giriş Tarihi: 13.03.2025 18:01 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 18:01

SON DAKİKA HABERİ: UEFA'dan flaş açıklama! Julian Alvarez'in penaltısı dünyayı ayağa kaldırmıştı...

Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan son 16 turu maçında Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Penaltı vuruşlarına giden Madrid derbisinde kazanan Real Madrid oldu. Fakat geceye damga vuran olay ise Julian Alvarez'in iptal edilen penaltı golü oldu. Arjantinli oyuncunun penaltı vuruşunda topa iki ayağıyla da temas ettiği sebebiyle iptal edildi. Büyüyen tartışmaların ardından UEFA verilen kararla ilgili açıklama yaptı.

SON DAKİKA HABERİ: UEFA’dan flaş açıklama! Julian Alvarez’in penaltısı dünyayı ayağa kaldırmıştı...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu dün gece oynanan 4 karşılaşma ile tamamlandı. Rakiplerini eleyen Dortmund, Aston Villa, Arsenal ve Real Madrid, çeyrek finale yükselen takımlar oldu. Gecenin en çok konuşulan olayı ise Alvarez'in iptal edilen penaltısı oldu. İşte yaşananlar ve UEFA'nın yaptığı açıklama...

SON DAKİKA HABERİ: UEFA’dan flaş açıklama! Julian Alvarez’in penaltısı dünyayı ayağa kaldırmıştı...

Gecenin en önemli ve en zorlu maçında iki İspanyol devi Atletico Madrid ile Real Madrid, Metropolitano'da karşı karşıya geldi.

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SON DAKİKA HABERİ: UEFA’dan flaş açıklama! Julian Alvarez’in penaltısı dünyayı ayağa kaldırmıştı...

ATLETICO MADRID MAÇA GOLLE BAŞLADI

Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak'ın düdük çaldığı karşılaşma hızlı başladı ve ev sahibi henüz 1'inci dakikada Conor Gallagher'ın ayağından bulduğu golle tabelayı 1-0 yaparak ilk yarıyı önde kapattı.

SON DAKİKA HABERİ: UEFA’dan flaş açıklama! Julian Alvarez’in penaltısı dünyayı ayağa kaldırmıştı...

MAÇ PENALTILARA GİTTİ

İkinci yarıda Real Madrid'de Vinicius, 70'inci dakikada penaltıdan yararlanamadı. Karşılaşmanın normal süresi 1-0 Atletico Madrid üstünlüğüyle sona ererken, toplam skorda 2-2'lik eşitlikle mücadele uzatmaya gitti.

SON DAKİKA HABERİ: UEFA’dan flaş açıklama! Julian Alvarez’in penaltısı dünyayı ayağa kaldırmıştı...

Büyük çekişmeye sahne olan uzatma bölümünde de gol sesi çıkmayınca maç penaltılara uzadı. Penaltılarda rakibine 4-2'lik üstünlük kuran Real Madrid, çeyrek finale yükselen takım oldu.