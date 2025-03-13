SON DAKİKA HABERİ: UEFA’dan flaş açıklama! Julian Alvarez’in penaltısı dünyayı ayağa kaldırmıştı...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu dün gece oynanan 4 karşılaşma ile tamamlandı. Rakiplerini eleyen Dortmund, Aston Villa, Arsenal ve Real Madrid, çeyrek finale yükselen takımlar oldu. Gecenin en çok konuşulan olayı ise Alvarez'in iptal edilen penaltısı oldu. İşte yaşananlar ve UEFA'nın yaptığı açıklama...