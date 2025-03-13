Giriş Tarihi: 13.03.2025 18:01
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025
18:01
SON DAKİKA HABERİ: UEFA'dan flaş açıklama! Julian Alvarez'in penaltısı dünyayı ayağa kaldırmıştı...
Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan son 16 turu maçında Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Penaltı vuruşlarına giden Madrid derbisinde kazanan Real Madrid oldu. Fakat geceye damga vuran olay ise Julian Alvarez'in iptal edilen penaltı golü oldu. Arjantinli oyuncunun penaltı vuruşunda topa iki ayağıyla da temas ettiği sebebiyle iptal edildi. Büyüyen tartışmaların ardından UEFA verilen kararla ilgili açıklama yaptı.