Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Ünlü teknik adama şok! 7 ay men cezası alabilir...
Giriş Tarihi: 03.03.2025 11:15 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 11:39

Son dakika haberi: Ünlü teknik adama şok! 7 ay men cezası alabilir...

Son dakika haberi: Fransa'nın köklü takımlarından Lyon'da şok bir gelişme yaşandı. Fransız ekibinin sahasında Brest ile oynadığı ve 2-1 kazandığı maçta ev sahibi ekibin teknik direktörü Paulo Fonseca, hakemin üzerine yürüdü. 90+6. dakikada hakem Benoit'in verdiği karara itiraz eden ve kırmızı kart gören ünlü teknik adam için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Ünlü teknik adama şok! 7 ay men cezası alabilir...

Fransız ekiplerinden Lyon'da teknik direktör Paulo Fonseca için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Ünlü teknik adama şok! 7 ay men cezası alabilir...

BU SEZON ZİRVENİN UZAĞINDA

Ligue 1'de sezona Pierre Sage ile başlayan Lyon, üst üste kötü sonuçlar almasının ardından 19. haftadaki Nantes maçı sonrası görevine son verildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Ünlü teknik adama şok! 7 ay men cezası alabilir...

Lyon yönetimi, Sage'nin yerine daha önce Fransa'da Lille'i de çalıştıran Paulo Fonseca'yı getirdi.

Son dakika haberi: Ünlü teknik adama şok! 7 ay men cezası alabilir...

Başarılı teknik adamla ligde bu sezon 5 maça çıkan Lyon, 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Son dakika haberi: Ünlü teknik adama şok! 7 ay men cezası alabilir...

Fonseca yönetimindeki Lyon, yaşadığı mağlubiyetlerin birini Marsilya'dan diğerini ise PSG'den aldı.