Giriş Tarihi: 03.03.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025
11:39
Son dakika haberi: Ünlü teknik adama şok! 7 ay men cezası alabilir...
Son dakika haberi: Fransa'nın köklü takımlarından Lyon'da şok bir gelişme yaşandı. Fransız ekibinin sahasında Brest ile oynadığı ve 2-1 kazandığı maçta ev sahibi ekibin teknik direktörü Paulo Fonseca, hakemin üzerine yürüdü. 90+6. dakikada hakem Benoit'in verdiği karara itiraz eden ve kırmızı kart gören ünlü teknik adam için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...