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Haberler Galeri Son dakika haberi: Usta isimlerden Okan Buruk'a övgüler! "Fatih Terim'in yerini..."
Giriş Tarihi: 24.12.2024 09:23 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 09:28

Son dakika haberi: Usta isimlerden Okan Buruk'a övgüler! "Fatih Terim'in yerini..."

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk yarısını geride bıraktık. Lider Galatasaray son haftada galip gelerek Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da 8'e çıkararar zirve yarışında büyük avantaj elde etti. SABAH Spor yazarları Ömer Üründül, Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç ve Bülent Timurlenk, Galatasaray'da Okan Buruk'ın başarısını masaya yatırdı.

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Son dakika haberi: Usta isimlerden Okan Buruk’a övgüler! Fatih Terim’in yerini...

Trendyol Süper Lig'de 17. haftayı geride bıraktık. Sezonun ilk yarısı, hakem kararları ve kulüp yöneticilerinin açıklamaları gölgesinde geçti. SABAH Spor yazarları Ömer Üründül, Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç ve Bülent Timurlenk, Galatasaray'da Okan Buruk'ın başarısını masaya yatırdı.

Son dakika haberi: Usta isimlerden Okan Buruk’a övgüler! Fatih Terim’in yerini...

"BURUK FLORYA'DA TERİM'İN YERİNİ DOLDURDU"

MURAT ÖZBOSTAN: Okan Buruk, Galatasaray'ı 2 sezon şampiyon yaptı. Şimdi de takımı lider. Buruk'u diğer hocalardan ayıran özellik nedir?

ÖMER ÜRÜNDÜL: Okan Buruk, kadroyu doğru yönetiyor. Bazı ciddi hatalar da yapıyor ama ligimizde bunu cezalandıracak takım yok. Neticeler iyi gidince kalbi kırılan bazı futbolculardan da olumsuz bir tepki gelmiyor. Ama şu bir gerçek ki G.Saray, ligin en iyi futbolunu oynayan takımı.

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Son dakika haberi: Usta isimlerden Okan Buruk’a övgüler! Fatih Terim’in yerini...

"G.SARAY'IN TARLASINDAN YETİŞMİŞ BİR EVLAT"

LEVENT TÜZEMEN: Okan Buruk, G.Saray'ın tarlasından yetişmiş bir evlat. Fatih Terim'den sonra G.Saray, Okan Buruk ile tekrar güçlü bir aile ortamını yakaladı. Osimhen'in Kayseri maçından sonra söylediği, "Burada kendimi evimde hissediyorum" söylemi G.Saray'ın ne kadar güçlü bir aile olduğunu gösteriyor.

Son dakika haberi: Usta isimlerden Okan Buruk’a övgüler! Fatih Terim’in yerini...

Okan Buruk, her oyuncuya dokunabilen, çalışana hakkını veren bir hoca oldu. Zaha'yı ve Ziyech'i istedi, aile ortamını bozduklarını hissettiği anda bu ikiliden vazgeçmesini bildi. En önemlisi Okan Hoca, yerli oyunculara asla sırtını dönmedi. Yerli ve yabancı oyuncuları eşit olarak sarmaladı.

Son dakika haberi: Usta isimlerden Okan Buruk’a övgüler! Fatih Terim’in yerini...

"SADECE HOCA DEĞİL, BİR ÇEŞİT GİZLİ SANTRFOR"

GÜRCAN BİLGİÇ: Okan Buruk'u değerlendirirken, ona böyle kaliteli ve pahalı kadroyu veren yönetim de unutulmamalı. Önde baskıyı mükemmel yapıp, genelde ilk 20'lerde sonucu da alıyorlar. Okan Hoca, bu grubu iyi yönetiyor. Taktik-teknik bir kenara, yüksek egoları hep takımın içinde tutmak esas dehası. Mourinho'daki Süper Lig kültürü eksikliğinden bahsettik. Buruk maç öncesinde-sonrasında hakem kararları hakkında konuşup istediği baskıyı oluşturuyor. Yani; maç sıkıştığında kendini sahaya atıyor. Sadece hoca değil, bir çeşit gizli santrfor…

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