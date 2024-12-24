Son dakika haberi: Usta isimlerden Okan Buruk'a övgüler! "Fatih Terim'in yerini..."

"BURUK FLORYA'DA TERİM'İN YERİNİ DOLDURDU"

MURAT ÖZBOSTAN: Okan Buruk, Galatasaray'ı 2 sezon şampiyon yaptı. Şimdi de takımı lider. Buruk'u diğer hocalardan ayıran özellik nedir?

ÖMER ÜRÜNDÜL: Okan Buruk, kadroyu doğru yönetiyor. Bazı ciddi hatalar da yapıyor ama ligimizde bunu cezalandıracak takım yok. Neticeler iyi gidince kalbi kırılan bazı futbolculardan da olumsuz bir tepki gelmiyor. Ama şu bir gerçek ki G.Saray, ligin en iyi futbolunu oynayan takımı.