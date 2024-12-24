Giriş Tarihi: 24.12.2024 09:23
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
09:28
Son dakika haberi: Usta isimlerden Okan Buruk'a övgüler! "Fatih Terim'in yerini..."
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk yarısını geride bıraktık. Lider Galatasaray son haftada galip gelerek Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da 8'e çıkararar zirve yarışında büyük avantaj elde etti. SABAH Spor yazarları Ömer Üründül, Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç ve Bülent Timurlenk, Galatasaray'da Okan Buruk'ın başarısını masaya yatırdı.