Giriş Tarihi: 05.03.2024 06:18
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
07:07
Son dakika haberi: Usta yazarlardan Galatasaray'a flaş sözler! "Ergen kafasıyla hareket ettiğinizde..."
Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etmişti. Sarı-kırmızılı takımın karşılaşma sonrasında sosyal medyada Kartal'ı sarı-lacivert renginde bir salıncakta resmetmesi olay yaratmıştı. SABAH Spor'un usta yazarları Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç, Ali Gültiken ve Fatih Doğan yaşananlar hakkında flaş ifadeler kullandı. İşte tüm detaylar...