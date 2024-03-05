Son dakika haberi: Usta yazarlardan Galatasaray'a flaş sözler! "Ergen kafasıyla hareket ettiğinizde..."

Hasan Arat'ın başkan olmasından sonra Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında çok ciddi bir bağ oluştu. Çünkü Arat, Koç ailesine yakın bir isim. Seçim öncesi Adalı'ya karşı Rahmi Bey, Hasan Arat'ı destekledi. Sayın Arat başkan seçildikten sonra da Sayın Rahmi Koç, bir nezaket ziyaretinde bulunup, "Kulübün senin gibi başkanlara ihtiyacı var" dedi.