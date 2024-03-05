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Haberler Galeri Son dakika haberi: Usta yazarlardan Galatasaray'a flaş sözler! "Ergen kafasıyla hareket ettiğinizde..."
Giriş Tarihi: 05.03.2024 06:18 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 07:07

Son dakika haberi: Usta yazarlardan Galatasaray'a flaş sözler! "Ergen kafasıyla hareket ettiğinizde..."

Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etmişti. Sarı-kırmızılı takımın karşılaşma sonrasında sosyal medyada Kartal'ı sarı-lacivert renginde bir salıncakta resmetmesi olay yaratmıştı. SABAH Spor'un usta yazarları Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç, Ali Gültiken ve Fatih Doğan yaşananlar hakkında flaş ifadeler kullandı. İşte tüm detaylar...

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Son dakika haberi: Usta yazarlardan Galatasaray’a flaş sözler! Ergen kafasıyla hareket ettiğinizde...

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği derbi sonrası sosyal medya paylaşımları gündem olmuştu. SABAH Spor'un usta yazarları bu yaşananları değerlendirdi.

Son dakika haberi: Usta yazarlardan Galatasaray’a flaş sözler! Ergen kafasıyla hareket ettiğinizde...

LEVENT TÜZEMEN: "KENDİNE YAPILMASINI İSTEMİYORSAN..."

Galatasaray'ın paylaşımına Beşiktaş'ın tepki göstermesini doğal karşılıyorum. Ama aynı Beşiktaş yönetimi keşke hassasiyetini Galatasaray'ın kurucu başkanı Ali Sami Yen'e yönelik galiz küfürlere de gösterseydi.

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Son dakika haberi: Usta yazarlardan Galatasaray’a flaş sözler! Ergen kafasıyla hareket ettiğinizde...

Hasan Arat'ın başkan olmasından sonra Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında çok ciddi bir bağ oluştu. Çünkü Arat, Koç ailesine yakın bir isim. Seçim öncesi Adalı'ya karşı Rahmi Bey, Hasan Arat'ı destekledi. Sayın Arat başkan seçildikten sonra da Sayın Rahmi Koç, bir nezaket ziyaretinde bulunup, "Kulübün senin gibi başkanlara ihtiyacı var" dedi.

Son dakika haberi: Usta yazarlardan Galatasaray’a flaş sözler! Ergen kafasıyla hareket ettiğinizde...

Yeni sezonda Beşiktaş'ın göğüs reklamı Beko olacak. Kamuoyunda Hasan Arat döneminde Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki ilişkilerin etle tırnak gibi olduğu görüşü hakim.

Son dakika haberi: Usta yazarlardan Galatasaray’a flaş sözler! Ergen kafasıyla hareket ettiğinizde...

Büyük kulüpler mesajlarını verirken dikkatli olmalı. Beğendiğim bir söz şöyle der; "Kendine yapılmasını istemediğin şeyleri başkalarına da yapmayacaksın."

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