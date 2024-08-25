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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ve Galatasaray yeni transferiyle anlaştı! Yıldız oyuncu İstanbul'a geliyor | Transferin maliyeti belli oldu
Giriş Tarihi: 25.08.2024 14:36 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 14:38

Son dakika haberi: Ve Galatasaray yeni transferiyle anlaştı! Yıldız oyuncu İstanbul'a geliyor | Transferin maliyeti belli oldu

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 2'de 2 yapan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Salı günü Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Young Boys ile karşılaşacak olan Cimbom, yeni yıldız transferi için harekete geçmişti. Sarı-kırmızılı yönetim, Okan Buruk'un da onayıyla yeni yıldızıyla anlaşmaya varırken oyuncu da İstanbul'a gelecek. İşte flaş transfer haberinin detayları...

Son dakika haberi: Ve Galatasaray yeni transferiyle anlaştı! Yıldız oyuncu İstanbul’a geliyor | Transferin maliyeti belli oldu

Trendyol Süper Lig'de Hatayspor ve Konyaspor'u mağlup eden Galatasaray sezona 2'de 2 yaparak girdi.

Son dakika haberi: Ve Galatasaray yeni transferiyle anlaştı! Yıldız oyuncu İstanbul’a geliyor | Transferin maliyeti belli oldu

Geride bıraktığımız haftada Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesinde Young Boys'a karşı 3-2 mağlup olan Cimbom'da rövanş maçında karşı karşıya gelecek.

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Son dakika haberi: Ve Galatasaray yeni transferiyle anlaştı! Yıldız oyuncu İstanbul’a geliyor | Transferin maliyeti belli oldu

Salı günü RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmada Galatasaray'ın turu geçmesi için en az 2 farkla galip gelmesi gerekiyor.

Son dakika haberi: Ve Galatasaray yeni transferiyle anlaştı! Yıldız oyuncu İstanbul’a geliyor | Transferin maliyeti belli oldu

ABÜLKDERİM YOK

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı kırmızı kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Deneyimli oyuncunun yerine Davinson Sanchez'in forma giymesi bekleniyor.

Son dakika haberi: Ve Galatasaray yeni transferiyle anlaştı! Yıldız oyuncu İstanbul’a geliyor | Transferin maliyeti belli oldu

G.SARAY'DAN SOL BEK HAMLESİ GELDİ

Turu İstanbul'a bırakan Aslan, transfer çalışmalarına da hız verdi. Bir süredir sol bek mevkisi için birçok oyuncuyla girişimlerini sürdüren Galatasaray, yeni sol bekini buldu.

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