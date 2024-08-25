Giriş Tarihi: 25.08.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024
14:38
Son dakika haberi: Ve Galatasaray yeni transferiyle anlaştı! Yıldız oyuncu İstanbul'a geliyor | Transferin maliyeti belli oldu
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 2'de 2 yapan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Salı günü Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Young Boys ile karşılaşacak olan Cimbom, yeni yıldız transferi için harekete geçmişti. Sarı-kırmızılı yönetim, Okan Buruk'un da onayıyla yeni yıldızıyla anlaşmaya varırken oyuncu da İstanbul'a gelecek. İşte flaş transfer haberinin detayları...