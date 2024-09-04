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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ve Paul Onuachu Süper Lig'e geri dönüyor! Trabzonspor derken yeni adresi belli oldu...
Giriş Tarihi: 04.09.2024 16:07 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 16:25

Son dakika haberi: Ve Paul Onuachu Süper Lig'e geri dönüyor! Trabzonspor derken yeni adresi belli oldu...

Son dakika haberi: Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da gösterdiği performansla adından söz ettiren ve bordo-mavili taraftarın sevgilisi haline gelen Paul Onuachu yeniden Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor. Trabzonspor'un aylardır görüşmelerde bulunduğu Paul Onuachu ile anlaşmaya varılamadı. Nijeryalı yıldızın kulübü Southampton'ın Süper Lig'de sürpriz bir takımla anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Son dakika haberi: Ve Paul Onuachu Süper Lig’e geri dönüyor! Trabzonspor derken yeni adresi belli oldu...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon 2 maçta henüz gol atamayan Trabzonspor'a Paul Onuachu'dan kötü haber geldi.

Son dakika haberi: Ve Paul Onuachu Süper Lig’e geri dönüyor! Trabzonspor derken yeni adresi belli oldu...

Geride bıraktığımız sezonda Bordo-Mavili takımla attığı gollerle dikkat çeken Nijeryalı yıldızın Süper Lig'de başka bir takımla anlaşmaya vardığı iddia edildi.

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Son dakika haberi: Ve Paul Onuachu Süper Lig’e geri dönüyor! Trabzonspor derken yeni adresi belli oldu...

Trabzonspor, uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Paul Onuachu transferini bitiremedi.

Son dakika haberi: Ve Paul Onuachu Süper Lig’e geri dönüyor! Trabzonspor derken yeni adresi belli oldu...

Nijeryalı golcüyü ikna eden fakat kulübü Southampton engelini geçemeyen bordo-mavili yönetim bu transferden çekildi.

Son dakika haberi: Ve Paul Onuachu Süper Lig’e geri dönüyor! Trabzonspor derken yeni adresi belli oldu...

ONUACHU SÜPER LİG'E DÖNÜYOR

Fırtına'nın çok istediği 30 yaşındaki futbolcu, Avrupa'da transfer döneminin bitmesinin ardından rotayı yeniden Süper Lig'e çevirdi.

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