Giriş Tarihi: 04.09.2024 16:07
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
16:25
Son dakika haberi: Ve Paul Onuachu Süper Lig'e geri dönüyor! Trabzonspor derken yeni adresi belli oldu...
Son dakika haberi: Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da gösterdiği performansla adından söz ettiren ve bordo-mavili taraftarın sevgilisi haline gelen Paul Onuachu yeniden Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor. Trabzonspor'un aylardır görüşmelerde bulunduğu Paul Onuachu ile anlaşmaya varılamadı. Nijeryalı yıldızın kulübü Southampton'ın Süper Lig'de sürpriz bir takımla anlaşmaya vardığı iddia edildi.