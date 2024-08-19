Giriş Tarihi: 19.08.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024
15:28
Son dakika haberi: Ve transferi duyurdular! Ferdi Kadıoğlu Premier Lig'de...
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de Göztepe 2-2 berabere kalan Fenerbahçe sezonun ilk puan kaybını yaşadı. Bu sezon transferde En-Nesyri, Cenk Tosun ve Saint-Maximin gibi yıldızları kadrosuna katan sarı-lacivertli takımda gözler Ferdi Kadıoğlu'na çevrildi. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, yılın flaş transferini duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...