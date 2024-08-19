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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ve transferi duyurdular! Ferdi Kadıoğlu Premier Lig'de...
Giriş Tarihi: 19.08.2024 15:28 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 15:28

Son dakika haberi: Ve transferi duyurdular! Ferdi Kadıoğlu Premier Lig'de...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de Göztepe 2-2 berabere kalan Fenerbahçe sezonun ilk puan kaybını yaşadı. Bu sezon transferde En-Nesyri, Cenk Tosun ve Saint-Maximin gibi yıldızları kadrosuna katan sarı-lacivertli takımda gözler Ferdi Kadıoğlu'na çevrildi. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, yılın flaş transferini duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Ve transferi duyurdular! Ferdi Kadıoğlu Premier Lig’de...

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe ile karşılaşan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Ve transferi duyurdular! Ferdi Kadıoğlu Premier Lig’de...

Olaylı Göztepe maçında 2-0 öne geçtiği karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrılan Kanarya, sezonun ilk puan kaybını yaşadı.

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Son dakika haberi: Ve transferi duyurdular! Ferdi Kadıoğlu Premier Lig’de...

Maçın 68. dakikasında Koray Günter'le farkı 1'e indiren Göztepe, 90+5. dakikada Romulo'nun attığı golle skoru 2-2'ye taşıdı. Müsabaka, bu skorla tamamlandı.

Son dakika haberi: Ve transferi duyurdular! Ferdi Kadıoğlu Premier Lig’de...

EN-NESYRİ İLK GOLÜNÜ KAYDETTİ

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısını Fenerbahçe, 45+3. dakikada penaltıdan Edin Dzeko ve 45+7. dakikada yeni oyuncusu Youssef En-Nesyri'nin golleriyle 2-0 önde tamamladı.

Son dakika haberi: Ve transferi duyurdular! Ferdi Kadıoğlu Premier Lig’de...

Fenerbahçe, ligin 3. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

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