Giriş Tarihi: 10.10.2024 18:53
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024
19:14
Son dakika haberi: Victor Nelsson'dan flaş sözler! Galatasaray'dan gideceği iddia edilmişti...
Son dakika haberi: Galatasaray'ın son 2 şampiyonluğunda savunmada gösterdiği performansla taraftarın sevgisini kazanan Victor Nelsson, gündeme yönelik açıklamalarda bulundu. Son dönemlerde adı ayrılık haberleriyle gündeme gelen Danimarkalı stoper, konuyla ilgili cevaplar verdi. Ayrıca Nelsson, yeni transfer Elias Jelert için de flaş sözler söyledi.