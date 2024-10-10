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Haberler Galeri Son dakika haberi: Victor Nelsson'dan flaş sözler! Galatasaray'dan gideceği iddia edilmişti...
Giriş Tarihi: 10.10.2024 18:53 Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 19:14

Son dakika haberi: Victor Nelsson'dan flaş sözler! Galatasaray'dan gideceği iddia edilmişti...

Son dakika haberi: Galatasaray'ın son 2 şampiyonluğunda savunmada gösterdiği performansla taraftarın sevgisini kazanan Victor Nelsson, gündeme yönelik açıklamalarda bulundu. Son dönemlerde adı ayrılık haberleriyle gündeme gelen Danimarkalı stoper, konuyla ilgili cevaplar verdi. Ayrıca Nelsson, yeni transfer Elias Jelert için de flaş sözler söyledi.

Son dakika haberi: Victor Nelsson’dan flaş sözler! Galatasaray’dan gideceği iddia edilmişti...

2021 yılında Kopenhag'dan Galatasaray'a transfer olan Danimarkalı stoper Victor Nelsson, takımının son 2 şampiyonluğunda önemli roller oynamıştı.

Son dakika haberi: Victor Nelsson’dan flaş sözler! Galatasaray’dan gideceği iddia edilmişti...

Bu sezon çok istikrarlı bir şekilde forma şansı bulamayan ve adı ayrılık haberleriyle gündeme gelen Nelsson, gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

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Son dakika haberi: Victor Nelsson’dan flaş sözler! Galatasaray’dan gideceği iddia edilmişti...

Danimarkalı futbolcunun geçen yıl ülkesinin basınına verdiği bir röportaj çok ses getirmişti. Galatasaray'da süre alamadığı için sitemini dile getiren Nelsson dönem Sevilla'ya transferine kesin gözüyle bakılsa da Türkiye'de kalmaya karar verdi.

Son dakika haberi: Victor Nelsson’dan flaş sözler! Galatasaray’dan gideceği iddia edilmişti...

Danimarkalı stoper, milli arada yine ülkesi basınına açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın sözleşme yenilemek istediği oyuncu Tipsbladet'e dikkat çeken sözler söyledi.

Son dakika haberi: Victor Nelsson’dan flaş sözler! Galatasaray’dan gideceği iddia edilmişti...

NELSSON TRANSFER İDDİALARI HAKKINDA KONUŞTU

Galatasaray'dan ayrılacağın yönelik iddialar sonrası açıklamalarda bulunan Nelsson şu ifadeleri kullandı:

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