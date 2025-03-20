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Haberler Galeri Son dakika haberi: Victor Osimhen için dev takas! 11 oyuncuyu onun için gönderecekler...
Giriş Tarihi: 20.03.2025 09:55 Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 09:55

Son dakika haberi: Victor Osimhen için dev takas! 11 oyuncuyu onun için gönderecekler...

Son dakika haberi: Galatasaray'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Victor Osimhen için transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Nijeryalı golcünün talipleri artarken, İngiliz devleri onun için yarışa girdi. İtalyanlar, dev takas ihtimalini yazarken, dev kulübün Osimhen için 11 oyuncuyu göndermeye hazırlandığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Victor Osimhen için dev takas! 11 oyuncuyu onun için gönderecekler...

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı yıldız futbolcu Victor Osimhen gündemden düşmüyor.

Son dakika haberi: Victor Osimhen için dev takas! 11 oyuncuyu onun için gönderecekler...

31 GOLE KATKI YAPTI

Sarı-kırmızılı formayla 26 gol-5 asiste imzasını koyan Victor Osimhen, Mauro Icardi'yi aratmadı.

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Son dakika haberi: Victor Osimhen için dev takas! 11 oyuncuyu onun için gönderecekler...

Arjantinli yıldızın toplam 31 gollük skor katkısını mart ayının ortasında yakalayan Osimhen, büyük alkış topladı.

Son dakika haberi: Victor Osimhen için dev takas! 11 oyuncuyu onun için gönderecekler...

YENİ TRANSFER GELİŞMESİ

Bu sezon Galatasaray'da harikalar yaratan yıldız oyuncu için transfer dedikoduları da gelmeye devam ediyor.

Son dakika haberi: Victor Osimhen için dev takas! 11 oyuncuyu onun için gönderecekler...

Daily Mail'in haberine göre; Chelsea, bonservisi Napoli'de olan Victor Osimhen'i gözüne kestirdi.