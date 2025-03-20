Giriş Tarihi: 20.03.2025 09:55
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025
09:55
Son dakika haberi: Victor Osimhen için dev takas! 11 oyuncuyu onun için gönderecekler...
Son dakika haberi: Galatasaray'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Victor Osimhen için transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Nijeryalı golcünün talipleri artarken, İngiliz devleri onun için yarışa girdi. İtalyanlar, dev takas ihtimalini yazarken, dev kulübün Osimhen için 11 oyuncuyu göndermeye hazırlandığı öne sürüldü. İşte detaylar...