Giriş Tarihi: 28.02.2025 09:10
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025
09:13
Son dakika haberi: Victor Osimhen için dev takas teklifi! 40 milyon euro ve yıldız oyuncu
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Avrupa'ya veda eden ve bu sezon iki kulvarda mücadele eden sarı-kırmızılı takım, hedeflerine ulaşmak adına yoluna devam ederken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen için flaş bir transfer iddiası geldi. İşte detaylar...