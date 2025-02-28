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Haberler Galeri Son dakika haberi: Victor Osimhen için dev takas teklifi! 40 milyon euro ve yıldız oyuncu
Giriş Tarihi: 28.02.2025 09:10 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 09:13

Son dakika haberi: Victor Osimhen için dev takas teklifi! 40 milyon euro ve yıldız oyuncu

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Avrupa'ya veda eden ve bu sezon iki kulvarda mücadele eden sarı-kırmızılı takım, hedeflerine ulaşmak adına yoluna devam ederken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen için flaş bir transfer iddiası geldi. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Victor Osimhen için dev takas teklifi! 40 milyon euro ve yıldız oyuncu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile karşılaştı. 0-0 biten karşılaşmanın ardından zirvedeki 6 puanlık fark değişmedi.

Son dakika haberi: Victor Osimhen için dev takas teklifi! 40 milyon euro ve yıldız oyuncu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Aslan, Başakşehir'le puan farkının aynı olmasına rağmen daha az kart gördüğü için adını bir üst tura yazdırdı.

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Son dakika haberi: Victor Osimhen için dev takas teklifi! 40 milyon euro ve yıldız oyuncu

Avrupa'ya play-off aşamasında veda eden cimbom, bu iki kulvarda hedeflerine ulaşmak adına çalışmalarına devam ederken dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı.

Son dakika haberi: Victor Osimhen için dev takas teklifi! 40 milyon euro ve yıldız oyuncu

Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen için dikkat çeken bir teklif yapıldı.

Son dakika haberi: Victor Osimhen için dev takas teklifi! 40 milyon euro ve yıldız oyuncu

YENİ TEKLİF YAPILACAK

Calciomercato'da yer alan habere göre; Manchester United, Nijeryalı golcü için yeni bir teklif yapacak.

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