Giriş Tarihi: 27.03.2024 08:30
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
08:30
Son dakika haberi: Vincenzo Montella için flaş sözler! "Kadro istikrarına inanmıyorsa..."
Son dakika haberi: A Milli Futbol Takımı'mız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında oynanan özel maçta Avusturya'ya 6-1 mağlup oldu. SABAH Spor'un yazarları Levent Tüzemen, Fatih Doğan ve Murat Özbostan da bu karşılaşma sonrası Milli Takım'ın durumunu değerlendiren yazılar kaleme aldı. Usta yazarlar birçok konuya değinirken, Levent Tüzemen Montella ile ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte tüm yazılar...