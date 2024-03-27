Son dakika haberi: Vincenzo Montella için flaş sözler! "Kadro istikrarına inanmıyorsa..."

MURAT ÖZBOSTAN: HAZIRLIK MAÇI DEYİP GEÇMEK OLMAZ!



Avusturya karşısındaki skor ve oyun, kadro kalitesine bakmadan galibiyet bekleyen Ay-Yıldız sevdalılarını tabii ki üzdü ve hayal kırıklığına uğrattı... Macaristan'a karşı kaybetse de etkili bir görüntü sergilemişti Bizim Çocuklar… Dün gece Montella, bütün oyuncularını görmek için bambaşka bir 11 tercih etti.