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Haberler Galeri Son dakika haberi: Vincenzo Montella için flaş sözler! "Kadro istikrarına inanmıyorsa..."
Giriş Tarihi: 27.03.2024 08:30 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 08:30

Son dakika haberi: Vincenzo Montella için flaş sözler! "Kadro istikrarına inanmıyorsa..."

Son dakika haberi: A Milli Futbol Takımı'mız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında oynanan özel maçta Avusturya'ya 6-1 mağlup oldu. SABAH Spor'un yazarları Levent Tüzemen, Fatih Doğan ve Murat Özbostan da bu karşılaşma sonrası Milli Takım'ın durumunu değerlendiren yazılar kaleme aldı. Usta yazarlar birçok konuya değinirken, Levent Tüzemen Montella ile ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte tüm yazılar...

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Son dakika haberi: Vincenzo Montella için flaş sözler! Kadro istikrarına inanmıyorsa...

A Milli Futbol Takımı'mız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında oynanan özel maçta Avusturya'ya 6-1 mağlup oldu. SABAH Spor'un yazarları Levent Tüzemen, Fatih Doğan ve Murat Özbostan da bu karşılaşma sonrası Milli Takım'ın durumunu değerlendiren yazılar kaleme aldı. Usta yazarlar birçok konuya değinirken, Levent Tüzemen Montella ile ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte tüm yazılar...

Son dakika haberi: Vincenzo Montella için flaş sözler! Kadro istikrarına inanmıyorsa...

MURAT ÖZBOSTAN: HAZIRLIK MAÇI DEYİP GEÇMEK OLMAZ!

Avusturya karşısındaki skor ve oyun, kadro kalitesine bakmadan galibiyet bekleyen Ay-Yıldız sevdalılarını tabii ki üzdü ve hayal kırıklığına uğrattı... Macaristan'a karşı kaybetse de etkili bir görün sergilemişti Bizim Çocuklar… Dün gece Montella, bütün oyuncularını görmek için bambaşka bir 11 tercih etti.

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Son dakika haberi: Vincenzo Montella için flaş sözler! Kadro istikrarına inanmıyorsa...

Muhtemelen savunma dörtlüsü ve Salih, Almanya'da sahaya sürülecek takım içinde olmayacak. Önde pres yapan ve savunma arkasına hızlı sarkan Avusturya'ya karşı tercih edilen geri dörtlümüz ile Salih'in birbirleriyle oynama alışkanlıkları yoktu... Pusuda hata kollayan rakip için de oyuncularımız biçilmiş kaftandı… Sık sık yapılan pas hatalarında da cezayı kesip, fişi çektiler...

Son dakika haberi: Vincenzo Montella için flaş sözler! Kadro istikrarına inanmıyorsa...

Kalecimiz Uğurcan da kötüydü, farklı skora davetiye çıkardı. Sezon başından beri de formsuz. İlk yarıdaki 20 dakikalık hızlı ve akıllı oyun, kendi takımlarında süre bulmakta zorlanan Kenan ile Arda'nın yorulması sonucu tepetaklak oldu. İrfan Can'ın sorumluluk almaması da enteresandı. Montella 4-1'den sonra 3 değişiklik birden yaptı.

Son dakika haberi: Vincenzo Montella için flaş sözler! Kadro istikrarına inanmıyorsa...

Ama psikolojik yıkım yaratan bu skordan sonra girenlerden ne kadar verim alınabilir ki… Herkesin 11'de görmek istediği Arda'nın yeteneklerine diyecek bir şey yok. Ancak böyle üst seviyedeki bir oyuncunun, fizik gücünü artırması gerekiyor.

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