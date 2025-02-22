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Haberler Galeri Son dakika haberi: Vincic için olay derbi yorumu! "Maçı devam ettirmez, tatil eder"
Giriş Tarihi: 22.02.2025 07:32 Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 07:49

Son dakika haberi: Vincic için olay derbi yorumu! "Maçı devam ettirmez, tatil eder"

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 25. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Ligde namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'yi sahasında ağırlayacak. Kritik maç için TFF, yabancı hakem kararı aldı. Dev derbiyi Slovenyalı Slavko Vincic yönetecek. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi SABAH Spor yazarı Mustafa Çulcu, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Vincic için olay derbi yorumu! Maçı devam ettirmez, tatil eder

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında dev bir karşılaşma oynanacak.

Son dakika haberi: Vincic için olay derbi yorumu! Maçı devam ettirmez, tatil eder

Namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'yi sahasında konuk edecek.

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Son dakika haberi: Vincic için olay derbi yorumu! Maçı devam ettirmez, tatil eder

Sarı-kırmızılı takım, ezeli rakibini mağlup ederek puan farkını 9'a çıkarmaya çalışacak.

Son dakika haberi: Vincic için olay derbi yorumu! Maçı devam ettirmez, tatil eder

Sarı-lacivertli takım ise 6 puan gerisinde olduğu Galatasaray'ı yenerek rakibine bir adım daha yaklaşmak isteyecek.

Son dakika haberi: Vincic için olay derbi yorumu! Maçı devam ettirmez, tatil eder

Kritik karşılaşma öncesi hakem tartışmalarına TFF son noktayı koymuş ve mücadeleyi yabancı hakemin yöneteceğini açıklamıştı.

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