Giriş Tarihi: 22.02.2025 07:32
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025
07:49
Son dakika haberi: Vincic için olay derbi yorumu! "Maçı devam ettirmez, tatil eder"
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 25. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Ligde namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'yi sahasında ağırlayacak. Kritik maç için TFF, yabancı hakem kararı aldı. Dev derbiyi Slovenyalı Slavko Vincic yönetecek. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi SABAH Spor yazarı Mustafa Çulcu, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...