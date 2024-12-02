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Haberler Galeri Son dakika haberi: Wanda Nara'dan Icardi için olay iddia! Evinde silahı var...
Giriş Tarihi: 02.12.2024 12:20 Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 12:20

Son dakika haberi: Wanda Nara'dan Icardi için olay iddia! Evinde silahı var...

Son dakika haberleri: Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara ile yaşadığı ayrılık krizinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Sakatlığı sonrası sezonu kapatan ve soluğu Arjantin'de alan Icardi mahkemede hakim karşısına çıktı. Wanda Nara'nın Icardi için ortaya attığı iddia ise gündemde geniş yer buldu. İşte yaşanan krizin yeni detayları ve Wanda Nara'nın ortaya attığı silah iddiası...

Son dakika haberi: Wanda Nara’dan Icardi için olay iddia! Evinde silahı var...

Son dakika haberi: Mauro Icardi - Wanda Nara krizinde yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Son dakika haberi: Wanda Nara’dan Icardi için olay iddia! Evinde silahı var...

ICARDI HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Mauro Icardi, Wanda Nara ile tartışmalı boşanmalarına yönelik devam eden hukuki ihtilafın bir parçası olarak psikolojik değerlendirmelerden geçmek üzere başkent Buenos Aires'te hakim karşısına çıktı.

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Son dakika haberi: Wanda Nara’dan Icardi için olay iddia! Evinde silahı var...

WANDA NARA, LÜKS MALİKANEDEN AYRILMASINI TALEP ETTİ

İtalyan Corriere dello Sports'ta yer alan habere göre; Wanda Nara, Icardi'nin Buenos Aires'te yaşadığı lüks malikaneden ayrılmasını istedi ancak Icardi bu talebi geri çevirdi.

Son dakika haberi: Wanda Nara’dan Icardi için olay iddia! Evinde silahı var...

OLAY İDDİA: EVİNDE SİLAH VAR

Daha sonra Wanda Nara, polisi arayarak Icardi'nin evde silahlı olduğu ihbarında bulundu.

Son dakika haberi: Wanda Nara’dan Icardi için olay iddia! Evinde silahı var...

Eve gelen Arjantin polisi, 5 saat boyunca geniş kapsamlı bir arama yaptı fakat herhangi bir silah bulamadı.

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