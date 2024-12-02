Giriş Tarihi: 02.12.2024 12:20
Güncelleme Tarihi: 02.12.2024
12:20
Son dakika haberi: Wanda Nara'dan Icardi için olay iddia! Evinde silahı var...
Son dakika haberleri: Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara ile yaşadığı ayrılık krizinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Sakatlığı sonrası sezonu kapatan ve soluğu Arjantin'de alan Icardi mahkemede hakim karşısına çıktı. Wanda Nara'nın Icardi için ortaya attığı iddia ise gündemde geniş yer buldu. İşte yaşanan krizin yeni detayları ve Wanda Nara'nın ortaya attığı silah iddiası...