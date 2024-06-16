Giriş Tarihi: 16.06.2024 20:31
Güncelleme Tarihi: 16.06.2024
20:31
Son dakika haberi: Weghorst maça damga vurmuştu! Beşiktaş'ı böyle açıkladı...
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu ilk maçında Hollanda, Polonya'yı 2-1 mağlup etti. Daha önce Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst, son dakikalarda attığı gol ile Hollanda'ya galibiyeti getirdi. Bu golle birlikte Hollandalı yıldız Weghorst, adını tarihe yazdırdı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Weghorst, Beşiktaş'ı da böyle açıkladı. İşte tüm detaylar...