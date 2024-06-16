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Haberler Galeri Son dakika haberi: Weghorst maça damga vurmuştu! Beşiktaş'ı böyle açıkladı...
Giriş Tarihi: 16.06.2024 20:31 Güncelleme Tarihi: 16.06.2024 20:31

Son dakika haberi: Weghorst maça damga vurmuştu! Beşiktaş'ı böyle açıkladı...

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu ilk maçında Hollanda, Polonya'yı 2-1 mağlup etti. Daha önce Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst, son dakikalarda attığı gol ile Hollanda'ya galibiyeti getirdi. Bu golle birlikte Hollandalı yıldız Weghorst, adını tarihe yazdırdı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Weghorst, Beşiktaş'ı da böyle açıkladı. İşte tüm detaylar...

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Son dakika haberi: Weghorst maça damga vurmuştu! Beşiktaş’ı böyle açıkladı...

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda ile Polonya kozlarını paylaştı. Volkspark Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Hollanda 2-1 kazandı.

Son dakika haberi: Weghorst maça damga vurmuştu! Beşiktaş’ı böyle açıkladı...

Hollanda'ya son dakikada 3 puanı getiren eski Beşiktaşlı Wout Weghorst, adını tarihe yazdırdı.

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Son dakika haberi: Weghorst maça damga vurmuştu! Beşiktaş’ı böyle açıkladı...

81'DE OYUNA GİRDİ

Müsabakada skor 1-1'ken Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, 81. dakikada Depay yerine Wout Weghorst'u oyuna aldı.

Son dakika haberi: Weghorst maça damga vurmuştu! Beşiktaş’ı böyle açıkladı...

GOLÜNÜ ATTI

83. dakikada Ceza sahası içi sol çaprazında bulunan Weghorst, Ake'nin pasının ardından yakın mesafeden sol ayağıyla gelişine vurdu ve topu yakın mesafeden ağlarla buluşturdu.

Son dakika haberi: Weghorst maça damga vurmuştu! Beşiktaş’ı böyle açıkladı...

3 PUAN HOLLANDA'NIN

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Hollanda EURO2024'teki ilk maçında Polonya'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Hollanda, gruba 3 puanla başladı. Polonya ilk maçta puan alamadı.

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