Giriş Tarihi: 27.07.2024 22:08
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024
22:08
Son dakika haberi: Wendel ile ilgili şok gelişme! Galatasaray'a kötü haber...
Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, sağ bek sonrası orta saha için düğmeye bastı. Elias Jelert'i kadrosuna katan Cimbom, Wendel için çalışmalarını sürdürüyordu. Çalışmalar devam ederken, yıldız oyuncu ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. İşte tüm detaylar...