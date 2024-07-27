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Haberler Galeri Son dakika haberi: Wendel ile ilgili şok gelişme! Galatasaray'a kötü haber...
Giriş Tarihi: 27.07.2024 22:08 Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 22:08

Son dakika haberi: Wendel ile ilgili şok gelişme! Galatasaray'a kötü haber...

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, sağ bek sonrası orta saha için düğmeye bastı. Elias Jelert'i kadrosuna katan Cimbom, Wendel için çalışmalarını sürdürüyordu. Çalışmalar devam ederken, yıldız oyuncu ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. İşte tüm detaylar...

ÖMER FARUK ÖZCAN
Son dakika haberi: Wendel ile ilgili şok gelişme! Galatasaray’a kötü haber...

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Wendel ile ilgili şok gelişme! Galatasaray’a kötü haber...

Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, sağ bek sonrası orta saha için düğmeye bastı.

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Son dakika haberi: Wendel ile ilgili şok gelişme! Galatasaray’a kötü haber...

Elias Jelert'i kadrosuna katan Cimbom, Wendel için çalışmalarını sürdürüyordu.

Son dakika haberi: Wendel ile ilgili şok gelişme! Galatasaray’a kötü haber...

Çalışmalar devam ederken, yıldız oyuncu ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Wendel ile ilgili şok gelişme! Galatasaray’a kötü haber...

SIRA ORTA SAHADA

Sağ bek transferinde Jelert'le mutlu sona ulaşan Galatasaray'da sıra orta saha takviyesine geldi.

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