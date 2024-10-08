Giriş Tarihi: 08.10.2024 21:16
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024
21:24
Son dakika haberi: Wilfried Zaha'dan olay paylaşım! Galatasaray taraftarlarını kızdırdı...
Son dakika haberi: Galatasaray'da hayal kırıklığı yaratarak Fransız ekibi Lyon'a transfer olan Wilfried Zaha Türkiye'de gündem olmaya devam ediyor. Gittiği günden beri konuşulan yıldız oyuncu son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla olay oldu. Zaha'nın yaptığı paylaşım Galatasaray taraftarının tepkisini çekti. İşte Zaha'nın yaptığı o paylaşım...