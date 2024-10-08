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Haberler Galeri Son dakika haberi: Wilfried Zaha'dan olay paylaşım! Galatasaray taraftarlarını kızdırdı...
Giriş Tarihi: 08.10.2024 21:16 Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 21:24

Son dakika haberi: Wilfried Zaha'dan olay paylaşım! Galatasaray taraftarlarını kızdırdı...

Son dakika haberi: Galatasaray'da hayal kırıklığı yaratarak Fransız ekibi Lyon'a transfer olan Wilfried Zaha Türkiye'de gündem olmaya devam ediyor. Gittiği günden beri konuşulan yıldız oyuncu son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla olay oldu. Zaha'nın yaptığı paylaşım Galatasaray taraftarının tepkisini çekti. İşte Zaha'nın yaptığı o paylaşım...

Son dakika haberi: Wilfried Zaha’dan olay paylaşım! Galatasaray taraftarlarını kızdırdı...

Sezon başında Galatasaray'ın binbir uğraş ile ücretinin 4.5 milyon Euro'sunu karşılayarak Lyon'a kiraladığı Wilfried Zaha, Fransa'da da şimdilik tutunamadı.

Son dakika haberi: Wilfried Zaha’dan olay paylaşım! Galatasaray taraftarlarını kızdırdı...

KADRO DIŞI KALDI

Fildişili yıldızın performansından memnun olmayan Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage, Zaha ve Orban'ı 2-0'lık Nantes maçının kadrosuna almadı.

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Son dakika haberi: Wilfried Zaha’dan olay paylaşım! Galatasaray taraftarlarını kızdırdı...

'BENİM İÇİN ZOR'

Lyon'daki performansından memnun olmayan teknik direktör Pierre Sage, Zaha ile ilgili yaptığı açıklamada bulundu.

Son dakika haberi: Wilfried Zaha’dan olay paylaşım! Galatasaray taraftarlarını kızdırdı...

Bu oyuncular için açıklama yapan Sage, "Oynamayan ya da az oynayan isimlere çok net bir söylemim var. Onlara kendilerini futbolcu olarak değerlendirmenin benim için zor olduğunu söyledim" yorumunu yaptı.

Son dakika haberi: Wilfried Zaha’dan olay paylaşım! Galatasaray taraftarlarını kızdırdı...

Galatasaray'da umursamaz tavırları ve gösterdiği performansla taraftarın tepkisini çeken Wilfried Zaha bu sefer yaptığı paylaşımda olay oldu.

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