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Haberler Galeri Son dakika haberi: Wout Weghorst transferi için flaş itiraflar! F.Bahçe ve G.Saray devreye girdi...
Giriş Tarihi: 01.11.2023 23:44 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 23:49

Son dakika haberi: Wout Weghorst transferi için flaş itiraflar! F.Bahçe ve G.Saray devreye girdi...

Son dakika haberleri... Bu sezon kurdukları kadrolarla ligin en güçlü iki takımı konumuna gelen Galatasaray ve Fenerbahçe Süper Lig'de zirveye oynuyor. Transfer döneminde sık sık karşı karşıya gelen bu ezeli rakip için flaş açıklamalar yapıldı. Beşiktaş'ta kısa sürede taraftarın gönlünü kazanan Weghorst için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın devrey girdiği ortaya çıktı. İşte flaş transfer iddiasının detayları...

Son dakika haberi: Wout Weghorst transferi için flaş itiraflar! F.Bahçe ve G.Saray devreye girdi...

Geçtiğmiiz sene Burnley'den Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olan ve yarım dönemde gösterdiği performansla Beşiktaş taraftarının gönlünde taht kuran Hollandalı yıldız Weghorst, flaş bir kararla takımdan ayrılmış ve kiralık olarak Manchester United'a transfer olmuştu.

Son dakika haberi: Wout Weghorst transferi için flaş itiraflar! F.Bahçe ve G.Saray devreye girdi...

İngiliz devinde yarım sezon forma giyen Weghorst burada adeta hayal kırıklığı yaşadı. Sezon sonunda Burnley'e geri dönen ve daha sonra yeniden kiralanan Hollandalı yıldızın yeni durağı Hoffenheim oldu.

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Son dakika haberi: Wout Weghorst transferi için flaş itiraflar! F.Bahçe ve G.Saray devreye girdi...

Hollandalı golcü Wout Weghorst, Hoffenheim'a transfer olmadan önce Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti.

Son dakika haberi: Wout Weghorst transferi için flaş itiraflar! F.Bahçe ve G.Saray devreye girdi...

WEGHORST İÇİN FLAŞ TRANSFER İTİRAFI

Weghorst'un Türkiye pazarında temsilciliğini yapan Mithat Halis, Radyospor'a yaptığı özel açıklamalarda iki ezeli rakibin de Weghorst'u istediğini, hatta Cimbom'un kulüple resmi görüşme yaptığını itiraf etti.

Son dakika haberi: Wout Weghorst transferi için flaş itiraflar! F.Bahçe ve G.Saray devreye girdi...

"G.SARAY WEGHORST İÇİN GÖRÜŞME YAPTI ANCAK..."

Weghorst transferiyle ilgili konuşan Mithat Halis şunları söyledi: "Yaz transfer döneminde Galatasaray'la da bir görüşme yaptık. Icardi'nin tüm haklarının alınıp alınmayacağı gündemeydi. Galatasaray Icardi ile birlikte Weghorst'u da transfer etmek istiyordu."

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