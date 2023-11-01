Giriş Tarihi: 01.11.2023 23:44
Güncelleme Tarihi: 01.11.2023
23:49
Son dakika haberi: Wout Weghorst transferi için flaş itiraflar! F.Bahçe ve G.Saray devreye girdi...
Son dakika haberleri... Bu sezon kurdukları kadrolarla ligin en güçlü iki takımı konumuna gelen Galatasaray ve Fenerbahçe Süper Lig'de zirveye oynuyor. Transfer döneminde sık sık karşı karşıya gelen bu ezeli rakip için flaş açıklamalar yapıldı. Beşiktaş'ta kısa sürede taraftarın gönlünü kazanan Weghorst için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın devrey girdiği ortaya çıktı. İşte flaş transfer iddiasının detayları...