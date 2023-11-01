Son dakika haberi: Wout Weghorst transferi için flaş itiraflar! F.Bahçe ve G.Saray devreye girdi...

"G.SARAY WEGHORST İÇİN GÖRÜŞME YAPTI ANCAK..."

Weghorst transferiyle ilgili konuşan Mithat Halis şunları söyledi: "Yaz transfer döneminde Galatasaray'la da bir görüşme yaptık. Icardi'nin tüm haklarının alınıp alınmayacağı gündemeydi. Galatasaray Icardi ile birlikte Weghorst'u da transfer etmek istiyordu."