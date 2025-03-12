Giriş Tarihi: 12.03.2025 07:13
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025
07:13
Son dakika haberi: Yabancı hakem talebi sonrası flaş sözler: "TFF'nin kararı şaibelidir"
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de yabancı hakem tartışmaları devam ediyor. Galatasaray - Fenerbahçe maçının ardından birçok takım kendi maçlarına yabancı hakem talep etti. Beşiktaş Kulübü, TFF'ye resmi başvuru yaptıklarını açıkladı. Federasyondan herhangi bir cevap gelmezken, SABAH Spor yazarları Leven Tüzemen, Murat Özbostan, Gürcan Bilgiç ve Fatih Doğan değerlendirmelerde bulundu. İşte yazarların sözleri...