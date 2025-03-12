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Haberler Galeri Son dakika haberi: Yabancı hakem talebi sonrası flaş sözler: "TFF'nin kararı şaibelidir"
Giriş Tarihi: 12.03.2025 07:13 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 07:13

Son dakika haberi: Yabancı hakem talebi sonrası flaş sözler: "TFF'nin kararı şaibelidir"

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de yabancı hakem tartışmaları devam ediyor. Galatasaray - Fenerbahçe maçının ardından birçok takım kendi maçlarına yabancı hakem talep etti. Beşiktaş Kulübü, TFF'ye resmi başvuru yaptıklarını açıkladı. Federasyondan herhangi bir cevap gelmezken, SABAH Spor yazarları Leven Tüzemen, Murat Özbostan, Gürcan Bilgiç ve Fatih Doğan değerlendirmelerde bulundu. İşte yazarların sözleri...

Son dakika haberi: Yabancı hakem talebi sonrası flaş sözler: TFF’nin kararı şaibelidir

Trendyol Süper Lig'de yabancı hakem tartışmaları gündemdeki yerini korurken dkkat çeken bir değerlendirme geldi. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Yabancı hakem talebi sonrası flaş sözler: TFF’nin kararı şaibelidir

G.SARAY-F.BAHÇE DERBİSİNE YABANCI HAKEM

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 0-0 sona eren 25. hafta maçını yabancı hakem yönetti.

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Son dakika haberi: Yabancı hakem talebi sonrası flaş sözler: TFF’nin kararı şaibelidir

Süper Lig'de birçok kulüp, maçın hakemi Slavko Vincic'in yönetimini beğendi ve kendi maçlarına da yabancı hakem talep etti.

Son dakika haberi: Yabancı hakem talebi sonrası flaş sözler: TFF’nin kararı şaibelidir

BEŞİKTAŞ BAŞVURU YAPTI!

TFF, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için bu kararı almasının ardından Beşiktaş Kulübü, TFF'ye resmi bir başvuru yaptı.

Son dakika haberi: Yabancı hakem talebi sonrası flaş sözler: TFF’nin kararı şaibelidir

Siyah-beyazlı takım, Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynayacakları maça yabancı hakem istedi.