Son dakika haberi: Yabancı kuralı için flaş sözler! "Bunun en büyük örneği Arda Güler'dir"

TFF, 2024-2025 sezonundan itibaren takip eden ilk üç sezonda A Takım listesinde yazılacak yabancı uyruklu futbolcu sayısının 14'den 12'ye, takip eden sonraki iki sezonda ise 11'e düşürüldüğünü ve maç günü listesinde sınırlama olmayacağını açıkladı. Bu açıklama sonrası Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu ve tecrübeli teknik direktörler Hikmet Karaman ile Bayram Bektaş, SABAH Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Teknik adamlar kurala dair çok önemli sözler sarf ederken, o isim çok flaş ifadeler kullandı. İşte tüm açıklamalar...