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Haberler Galeri Son dakika haberi: Yabancı kuralı için flaş sözler! "Bunun en büyük örneği Arda Güler'dir"
Giriş Tarihi: 11.01.2024 13:52 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 14:01

Son dakika haberi: Yabancı kuralı için flaş sözler! "Bunun en büyük örneği Arda Güler'dir"

Son dakika haberi: TFF, 2024-2025 sezonundan itibaren takip eden ilk üç sezonda A Takım listesinde yazılacak yabancı uyruklu futbolcu sayısının 14'den 12'ye, takip eden sonraki iki sezonda ise 11'e düşürüldüğünü ve maç günü listesinde sınırlama olmayacağını açıkladı. Bu açıklama sonrası Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu ve tecrübeli teknik direktörler Hikmet Karaman ile Bayram Bektaş, SABAH Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Teknik adamlar kurala dair çok önemli sözler sarf ederken, o isim çok flaş ifadeler kullandı. İşte tüm açıklamalar...

ÖMER FARUK ÖZCAN
Son dakika haberi: Yabancı kuralı için flaş sözler! Bunun en büyük örneği Arda Güler’dir

TFF, 2024-2025 sezonundan itibaren takip eden ilk üç sezonda A Takım listesinde yazılacak yabancı uyruklu futbolcu sayısının 14'den 12'ye, takip eden sonraki iki sezonda ise 11'e düşürüldüğünü ve maç günü listesinde sınırlama olmayacağını açıkladı. Bu açıklama sonrası Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu ve tecrübeli teknik direktörler Hikmet Karaman ile Bayram Bektaş, SABAH Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Teknik adamlar kurala dair çok önemli sözler sarf ederken, o isim çok flaş ifadeler kullandı. İşte tüm açıklamalar...

Son dakika haberi: Yabancı kuralı için flaş sözler! Bunun en büyük örneği Arda Güler’dir

HİKMET KARAMAN

Bu konu çok önemli ulema kişilerin bir araya gelip birlikte oturup fikirlerin tartışılması gerekir, mutlaka da yapmışlardır. Yabancı kısıtlamasının asıl amacı yerli futbolcularının sayısının artması ve oyuncularımızı yetiştirip yurt dışına ihraç edebilmek. Yerli oyuncularımız ilginçtir ki yurt dışına yerli oyuncularımızın transferi en çok yabancı kuralının serbest bırakıldığı dönemde olmuştur.

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Son dakika haberi: Yabancı kuralı için flaş sözler! Bunun en büyük örneği Arda Güler’dir

Buradan yola çıktığımızda eğer verilere bakacak olursak düşündürüğü bir sonuç. Yasaklara karşı her zaman duruşlar olmuştur. Tabi ülkenin durumunu da göz önünde bulundurmak lazım. Son 10 yılda yerli kaç oyuncu yetiştirebilip aynı zamanda bu daha önemli oyuncu geliştirmişiz? Tüm kulüplerimizin altyapıdan yukarı kaç oyuncu çıkarıp şans verip oynatmışız.

Son dakika haberi: Yabancı kuralı için flaş sözler! Bunun en büyük örneği Arda Güler’dir

Bu kuralda amaç kendi oyuncusunu yetiştirmek, geliştirmekse öncelikle altyapı teknik adamlarına maddi manevi desteklerin, kalitelerinin uygunluğu ve çalışma sahası desteğinin verilmesi şart koşulması gerekiyor.

Son dakika haberi: Yabancı kuralı için flaş sözler! Bunun en büyük örneği Arda Güler’dir

Ülkemiz antrenör yetiştirirken de en üst seviyedeki deneyimli ve tecrübeli Tudor'ların görev alması öncelik olması gerekiyor ki, çıkacak antrenörler de oyuncuları yetiştirebilsin.

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