Giriş Tarihi: 24.03.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025
10:00
Son dakika haberi: Yenilgiyi hazmedemedi! Szoboszlai'den maç sonu Arda Güler için çirkin hareket...
Son dakika haberi: A Milli Futbol Takımımız, Macaristan'ı UEFA Uluslar Ligi play-off turunda toplam 6-1'lik skorla eleyerek A Ligi'ne yükseldi. Milli futbolcularımızın başarılı performansı alkış alırken, Arda Güler'in Liverpool forması giyen Dominik Szoboszlai'ye yaptığı sus işareti İspanya'da gündem oldu. Macar futbolcunun maçın ardından yaptığı hareket ise tepki çekti. İşte detaylar...