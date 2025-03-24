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Haberler Galeri Son dakika haberi: Yenilgiyi hazmedemedi! Szoboszlai'den maç sonu Arda Güler için çirkin hareket...
Giriş Tarihi: 24.03.2025 10:00 Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 10:00

Son dakika haberi: Yenilgiyi hazmedemedi! Szoboszlai'den maç sonu Arda Güler için çirkin hareket...

Son dakika haberi: A Milli Futbol Takımımız, MacaristanUEFA Uluslar Ligi play-off turunda toplam 6-1'lik skorla eleyerek A Ligi'ne yükseldi. Milli futbolcularımızın başarılı performansı alkış alırken, Arda Güler'in Liverpool forması giyen Dominik Szoboszlai'ye yaptığı sus işareti İspanya'da gündem oldu. Macar futbolcunun maçın ardından yaptığı hareket ise tepki çekti. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Yenilgiyi hazmedemedi! Szoboszlai’den maç sonu Arda Güler için çirkin hareket...

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan'a konuk oldu. Milliler, zorlu maçı 3-0 kazandı.

Son dakika haberi: Yenilgiyi hazmedemedi! Szoboszlai’den maç sonu Arda Güler için çirkin hareket...

İlk mücadeleyi de İstanbul'da 3-1 kazanan Türkiye, A Ligi'ne yükselmeyi başardı.

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Son dakika haberi: Yenilgiyi hazmedemedi! Szoboszlai’den maç sonu Arda Güler için çirkin hareket...

SZOBOSZLAI'YE TEPKİ

Macaristan'da oynanan rövanş maçında Arda Güler ve Dominik Szoboszlai arasında yaşananlar gündem oldu.

Son dakika haberi: Yenilgiyi hazmedemedi! Szoboszlai’den maç sonu Arda Güler için çirkin hareket...

Arda Güler, maçın ilk yarısında Macar futbolcuyla kısa süreli bir tartışma yaşadı. Geride olmayı hazmedemeyen Liverpoollu oyuncu, yaptığı sert faullerle de tepki çekti.

Son dakika haberi: Yenilgiyi hazmedemedi! Szoboszlai’den maç sonu Arda Güler için çirkin hareket...

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz, Macaristan'a attığı gol sonrası Szoboszlai'nin yanına giderek 'sus' işareti yaptı. Arda'nın attığı gol ve yaptığı bu hareket İspanya'da gündem oldu. İşte atılan manşetler...