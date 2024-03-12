Son dakika haberi: Yok artık Ronaldo! Boş kaleye atamadı... Al Nassr taraftarı şoku yaşadı

ALEX TELLES MAÇI UZATMALARA GÖTÜRDÜ

Tempolu devam eden maçın 72. dakikasında, bir dönem Galatasaray forması da giyen Alex Telles attığı golle Al Nassr'ı 3-2 öne geçirdi. Toplam skorun 3-3'e geldiği karşılaşma bu skorla uzatmaya gitti.