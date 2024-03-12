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Haberler Galeri Son dakika haberi: Yok artık Ronaldo! Boş kaleye atamadı... Al Nassr taraftarı şoku yaşadı
Giriş Tarihi: 12.03.2024 06:53 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 06:53

Son dakika haberi: Yok artık Ronaldo! Boş kaleye atamadı... Al Nassr taraftarı şoku yaşadı

Son dakika haberi: Asya Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek Final rövanş maçında Al Nassr, evinde Al Ain'i konuk etti. İlk maçı 1-0 kaybeden Al Nassr, dün bulduğu son dakika golle maçı uzatmaya götürse de penaltılarda rakibine boyun eğdi ve turnuvaya veda etti. Futbolseverlerin şaşkınlıkla izlediği pozisyonda Cristiano Ronaldo, öyle bir şey yaptı ki, taraftarlar gözlerine inanamadı. İşte o an ve maçın özeti...

Son dakika haberi: Yok artık Ronaldo! Boş kaleye atamadı... Al Nassr taraftarı şoku yaşadı

Asya Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı devam ediyor. Yıldızlar topluluğu Al Nassr, rövanş maçında Al Ain'i konuk etti.

Son dakika haberi: Yok artık Ronaldo! Boş kaleye atamadı... Al Nassr taraftarı şoku yaşadı

AL NASSR, RAHİMİ'NİN GOLLERİNE ENGEL OLAMADI

İlk maçı 1-0 kaybeden Ronaldo'nun takımı maça kötü başladı ve Sofyan Rahimi'nin ilk yarıdaki 2 golüne engel olamadı. İlk yarının skorunu ise Al Nassr'ın oyuncusu Abdulrahman belirledi ve devre 1-2 sona erdi.

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Son dakika haberi: Yok artık Ronaldo! Boş kaleye atamadı... Al Nassr taraftarı şoku yaşadı

İkinci yarıya baskılı başlayan Al Nassr, Khalid Eisa'nın 51. dakikada kendi kalesine attığı gole skoru 2-2'ye getirdi.

Son dakika haberi: Yok artık Ronaldo! Boş kaleye atamadı... Al Nassr taraftarı şoku yaşadı

ALEX TELLES MAÇI UZATMALARA GÖTÜRDÜ

Tempolu devam eden maçın 72. dakikasında, bir dönem Galatasaray forması da giyen Alex Telles attığı golle Al Nassr'ı 3-2 öne geçirdi. Toplam skorun 3-3'e geldiği karşılaşma bu skorla uzatmaya gitti.

Son dakika haberi: Yok artık Ronaldo! Boş kaleye atamadı... Al Nassr taraftarı şoku yaşadı

AL NASSR 98. DAKİKADA 10 KİŞİ KALDI

Al Nassr'da Ayman Yahya, 98. dakikada kırmızı kart gördü ve uzatmalarda takımını 10 kişi bıraktı.

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