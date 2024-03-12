Giriş Tarihi: 12.03.2024 06:53
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
06:53
Son dakika haberi: Yok artık Ronaldo! Boş kaleye atamadı... Al Nassr taraftarı şoku yaşadı
Son dakika haberi: Asya Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek Final rövanş maçında Al Nassr, evinde Al Ain'i konuk etti. İlk maçı 1-0 kaybeden Al Nassr, dün bulduğu son dakika golle maçı uzatmaya götürse de penaltılarda rakibine boyun eğdi ve turnuvaya veda etti. Futbolseverlerin şaşkınlıkla izlediği pozisyonda Cristiano Ronaldo, öyle bir şey yaptı ki, taraftarlar gözlerine inanamadı. İşte o an ve maçın özeti...