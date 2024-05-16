Son dakika haberi: Yunanistan’da Fatih Terim umutları tüketti! Yunan basını yerden yere vurdu...

"SEZONUN SONUNDA HER ŞEYİ AÇIKLAYACAĞIM"

Panathinaikos Fatih Terim, PAOK maçından sonra şu açıklamaları yaptı: 'Olaya 4-1'lik skor olarak bakmamalıyız. Kaybettik. Bu şekilde bakmalıyız. PAOK'u tebrik ederim. Maça gelince, sene sonunda bazı şeyleri tartışmamız gerekiyor Olympiakos'la maçımız var ve ayrıca kupa finalimiz var."