Giriş Tarihi: 16.05.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
10:37
Son dakika haberi: Yunanistan'da Fatih Terim umutları tüketti! Yunan basını yerden yere vurdu...
Yunanistan Süper Lig play-off'larında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, deplasmanda Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan'ın çalıştırdığı PAOK'a 4-1 yenildi ve şampiyonluk umutlarını kaybetti. Maçın ardından konuşan Fatih Terim'i eleştirerek adeta yerden yere vurdu. İşte Yunan basınında Fatih Terim için yazılan manşetler...