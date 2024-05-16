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Haberler Galeri Son dakika haberi: Yunanistan'da Fatih Terim umutları tüketti! Yunan basını yerden yere vurdu...
Giriş Tarihi: 16.05.2024 10:31 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 10:37

Son dakika haberi: Yunanistan'da Fatih Terim umutları tüketti! Yunan basını yerden yere vurdu...

Yunanistan Süper Lig play-off'larında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, deplasmanda Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan'ın çalıştırdığı PAOK'a 4-1 yenildi ve şampiyonluk umutlarını kaybetti. Maçın ardından konuşan Fatih Terim'i eleştirerek adeta yerden yere vurdu. İşte Yunan basınında Fatih Terim için yazılan manşetler...

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Son dakika haberi: Yunanistan’da Fatih Terim umutları tüketti! Yunan basını yerden yere vurdu...

Play-off 9. hafta maçında Panathinaikos'u konuk eden PAOK, 37. dakikada Taison'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Ev sahibi ekip, 72. dakikada Andrija Zivkovic'in penaltı golüyle 2-0 öne geçti.

Son dakika haberi: Yunanistan’da Fatih Terim umutları tüketti! Yunan basını yerden yere vurdu...

Panathinaikos, 78. dakikada Alexander Jeremejeff'in golüyle farkı bire indirdi. PAOK, 89. dakikada Vieirinha ve 90+2. dakikada Zivkovic'in golleriyle skoru 4-1'e getirdi ve maç da bu skorla sona erdi.

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Son dakika haberi: Yunanistan’da Fatih Terim umutları tüketti! Yunan basını yerden yere vurdu...

Karşılaşmayı kazanan PAOK, son haftaya liderlik koltuğunda girerken şampiyonluğa da bir maç uzaklıkta bulunuyor. Günün diğer mücadelesinde ise Olympiakos, konuk ettiği AEK'yı 2-0 yendi ve rakibini liderlikten indirdi.

Son dakika haberi: Yunanistan’da Fatih Terim umutları tüketti! Yunan basını yerden yere vurdu...

Bu sonuçların ardından son hafta öncesinde PAOK 77 puanla zirvede yer alırken, AEK 75 puanla ikinci, Olympiakos 73 puanla üçüncü, Panathinaikos ise 71 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

Son dakika haberi: Yunanistan’da Fatih Terim umutları tüketti! Yunan basını yerden yere vurdu...

"SEZONUN SONUNDA HER ŞEYİ AÇIKLAYACAĞIM"

Panathinaikos Fatih Terim, PAOK maçından sonra şu açıklamaları yaptı: 'Olaya 4-1'lik skor olarak bakmamalıyız. Kaybettik. Bu şekilde bakmalıyız. PAOK'u tebrik ederim. Maça gelince, sene sonunda bazı şeyleri tartışmamız gerekiyor Olympiakos'la maçımız var ve ayrıca kupa finalimiz var."

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