Giriş Tarihi: 02.03.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025
11:12
Son dakika haberi: Yusuf Akçiçek transferin gözdesi oldu! İngiliz devi onu bugün Kadıköy'de izleyecek...
Son dakika haberi: Jose Mourinho'nun gelişiyle birlikte takımda forma şansı bulan ve savunmada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Akçiçek, transferde Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Galatasaray'a karşı da 11'de başlayan ve iyi bir performans ortaya koyan genç oyuncuyu bugün Premier Lig ekibi Kadıköy'de izleyecek.