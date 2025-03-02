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Haberler Galeri Son dakika haberi: Yusuf Akçiçek transferin gözdesi oldu! İngiliz devi onu bugün Kadıköy'de izleyecek...
Giriş Tarihi: 02.03.2025 11:12 Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 11:12

Son dakika haberi: Yusuf Akçiçek transferin gözdesi oldu! İngiliz devi onu bugün Kadıköy'de izleyecek...

Son dakika haberi: Jose Mourinho'nun gelişiyle birlikte takımda forma şansı bulan ve savunmada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Akçiçek, transferde Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Galatasaray'a karşı da 11'de başlayan ve iyi bir performans ortaya koyan genç oyuncuyu bugün Premier Lig ekibi Kadıköy'de izleyecek.

Son dakika haberi: Yusuf Akçiçek transferin gözdesi oldu! İngiliz devi onu bugün Kadıköy’de izleyecek...

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek, bu sezon savunmada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Premier Lig ekibi, genç yıldız talip oldu ve bugün onu izleyecek. İşte Yusuf'u izleyecek olan o takım...

Son dakika haberi: Yusuf Akçiçek transferin gözdesi oldu! İngiliz devi onu bugün Kadıköy’de izleyecek...

FENERBAHÇE DOLU DİZGİN

Son dönemlerde oyunundaki kaliteyi artırmayı başaran Fenerbahçe, Galatasaray ile 0-0 berabere kalırken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

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Son dakika haberi: Yusuf Akçiçek transferin gözdesi oldu! İngiliz devi onu bugün Kadıköy’de izleyecek...

Ara transfer döneminde de kadrosuna önemli takviyeler yapan sarı-lacivertli yönetim, bu sezon Mourinho'nun isteği ve onayıyla hamlelerini yaptı.

Son dakika haberi: Yusuf Akçiçek transferin gözdesi oldu! İngiliz devi onu bugün Kadıköy’de izleyecek...

Zirve takibini de sürdürmek isteyen Fenerbahçe bugün evinde Antalyaspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertli takım bu maçı kazanarak aradaki puan farkını eritmek istiyor.

Son dakika haberi: Yusuf Akçiçek transferin gözdesi oldu! İngiliz devi onu bugün Kadıköy’de izleyecek...

YUSUF AKÇİÇEK DİKKAT ÇEKİYOR

Bu sezon Jose Mourinho ile birlikte forma şansı bulan ve savunmadaki performansıyla adından söz ettiren Yusuf Akçiçek, taraftarın da sevgisini kazandı.