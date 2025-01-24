Giriş Tarihi: 24.01.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025
14:35
Son dakika haberi: Yusuf Akçiçek'i Dünya devi radarına aldı! Lyon maçını izlediler...
Son dakika haberi: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında evinde Lyon ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler Fransız ekibiyle 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmada ilk 11 başlayan genç stoper Yusuf Akçiçek gösterdiği performansla takdir topladı. Öte yandan genç futbolcu için flaş bir gelişme yaşandı. Dünya devi ekip, Lyon maçını tribünden takip etti. İşte flaş transfer haberinin detayları...