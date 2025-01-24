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Haberler Galeri Son dakika haberi: Yusuf Akçiçek'i Dünya devi radarına aldı! Lyon maçını izlediler...
Giriş Tarihi: 24.01.2025 14:35 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 14:35

Son dakika haberi: Yusuf Akçiçek'i Dünya devi radarına aldı! Lyon maçını izlediler...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında evinde Lyon ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler Fransız ekibiyle 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmada ilk 11 başlayan genç stoper Yusuf Akçiçek gösterdiği performansla takdir topladı. Öte yandan genç futbolcu için flaş bir gelişme yaşandı. Dünya devi ekip, Lyon maçını tribünden takip etti. İşte flaş transfer haberinin detayları...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika haberi: Yusuf Akçiçek’i Dünya devi radarına aldı! Lyon maçını izlediler...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında Lyon'u konuk etti.

Son dakika haberi: Yusuf Akçiçek’i Dünya devi radarına aldı! Lyon maçını izlediler...

Dengede geçen mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 beraberlikle tamamlandı.

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Son dakika haberi: Yusuf Akçiçek’i Dünya devi radarına aldı! Lyon maçını izlediler...

Puanını 9'a çıkartan sarı-lacivertlilerin play-off şansını devam ettirirken işini son haftaya bıraktı.

Son dakika haberi: Yusuf Akçiçek’i Dünya devi radarına aldı! Lyon maçını izlediler...

Kadrosunda sakatlıklar ve cezalı oyuncular dışında Avrupa listesine yazılmayan isimler nedeniyle maç kadrosuna genç oyuncular dahil oldu.

Son dakika haberi: Yusuf Akçiçek’i Dünya devi radarına aldı! Lyon maçını izlediler...

BU SEZON İKİNCİ KEZ İLK 11

Buna göre stoper bölgesindeki eksik nedeniyle genç oyuncu Yusuf Akçiçek mücadeleye ilk 11'de başladı.

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