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Haberler Galeri Son dakika haberi: Yusuf Yazıcı bombası patlıyor! Fenerbahçe ve Beşiktaş derken...
Giriş Tarihi: 02.07.2024 18:27 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 18:27

Son dakika haberi: Yusuf Yazıcı bombası patlıyor! Fenerbahçe ve Beşiktaş derken...

Son dakika haberi: Fransa Ligue 1 ekibi Lille ile yollarını ayıran milli yıldızımız Yusuf Yazıcı ile ilgili flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Yıldız oyuncunun yeni adresinin neresi olacağı merak edilirken, birçok takım devreye girdi. Son olarak Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın girişimde bulunduğu iddia edilirken, transferde bombası patladı. Dünya devi Yusuf için transfer görüşmelerine başladı. İşte o takım ve tüm detaylar...

ÖMER FARUK ÖZCAN
Son dakika haberi: Yusuf Yazıcı bombası patlıyor! Fenerbahçe ve Beşiktaş derken...

Fransa Ligue 1 ekibi Lille ile yollarını ayıran milli yıldızımız Yusuf Yazıcı ile ilgili flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika haberi: Yusuf Yazıcı bombası patlıyor! Fenerbahçe ve Beşiktaş derken...

Yıldız oyuncunun yeni adresinin neresi olacağı merak edilirken, birçok takım devreye girdi.

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Son dakika haberi: Yusuf Yazıcı bombası patlıyor! Fenerbahçe ve Beşiktaş derken...

Son olarak Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın girişimde bulunduğu iddia edilirken, transferde bombası patladı.

Son dakika haberi: Yusuf Yazıcı bombası patlıyor! Fenerbahçe ve Beşiktaş derken...

Dünya devi Yusuf için transfer görüşmelerine başladı. İşte o takım ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Yusuf Yazıcı bombası patlıyor! Fenerbahçe ve Beşiktaş derken...

Süper Lig ekiplerinde transfer hareketliliği yaşanıyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor yeni sezon için hamlelerini yapmaya başladı.

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