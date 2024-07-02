Son dakika haberi: Yusuf Yazıcı bombası patlıyor! Fenerbahçe ve Beşiktaş derken...

Giriş Tarihi: 02.07.2024 18:27
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
18:27
Son dakika haberi: Fransa Ligue 1 ekibi Lille ile yollarını ayıran milli yıldızımız Yusuf Yazıcı ile ilgili flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Yıldız oyuncunun yeni adresinin neresi olacağı merak edilirken, birçok takım devreye girdi. Son olarak Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın girişimde bulunduğu iddia edilirken, transferde bombası patladı. Dünya devi Yusuf için transfer görüşmelerine başladı. İşte o takım ve tüm detaylar...