Giriş Tarihi: 14.10.2023 10:28
Güncelleme Tarihi: 14.10.2023
10:40
SON DAKİKA HABERİ: Zaniolo'nun alacağı ceza belli oldu! Annesinin tüm hesapları inceleniyor | İşte bahis skandalındaki tüm detaylar...
Son dakika haberi... Galatasaray'dan kiralık olarak Aston Villa'ya transfer olan Nicolo Zaniolo'nun başı, ortaya çıkan bahis skandalı sonrası büyük dertte... Bahis yapmadığını ancak "21" (kağıt oyunu) oynadığını itiraf eden İtalyan futbolcunun, annesi Francesca Costa'nın tüm banka işlemleri ve kazançları tek tek inceleniyor. Zaniolo'nun suçlu bulunması halinde alacağı ceza da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...