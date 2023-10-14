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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Zaniolo'nun alacağı ceza belli oldu! Annesinin tüm hesapları inceleniyor | İşte bahis skandalındaki tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 14.10.2023 10:28 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 10:40

SON DAKİKA HABERİ: Zaniolo'nun alacağı ceza belli oldu! Annesinin tüm hesapları inceleniyor | İşte bahis skandalındaki tüm detaylar...

Son dakika haberi... Galatasaray'dan kiralık olarak Aston Villa'ya transfer olan Nicolo Zaniolo'nun başı, ortaya çıkan bahis skandalı sonrası büyük dertte... Bahis yapmadığını ancak "21" (kağıt oyunu) oynadığını itiraf eden İtalyan futbolcunun, annesi Francesca Costa'nın tüm banka işlemleri ve kazançları tek tek inceleniyor. Zaniolo'nun suçlu bulunması halinde alacağı ceza da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA HABERİ: Zaniolo’nun alacağı ceza belli oldu! Annesinin tüm hesapları inceleniyor | İşte bahis skandalındaki tüm detaylar...
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SON DAKİKA HABERİ: Zaniolo’nun alacağı ceza belli oldu! Annesinin tüm hesapları inceleniyor | İşte bahis skandalındaki tüm detaylar...

Galatasaray'ın kiralık olarak Aston Villa'ya gönderdiği Nicolo Zaniolo'nun adı bahis skandalına karışırken, olayın detayları da ortaya çıkmaya başladı.

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SON DAKİKA HABERİ: Zaniolo’nun alacağı ceza belli oldu! Annesinin tüm hesapları inceleniyor | İşte bahis skandalındaki tüm detaylar...

İtalya'da daha önce paparazzi olarak çalışan ve Cassano, Trezeguet, Brozovic gibi isimlerin fotoğraflarını çekip bunlarla şantaj yaptığı için ceza alan Fabrizio Corona, aralarında Zaniolo'nun da olduğu birçok ismin bahis oynadıklarını açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ: Zaniolo’nun alacağı ceza belli oldu! Annesinin tüm hesapları inceleniyor | İşte bahis skandalındaki tüm detaylar...

Torino Savcılığı'nın soruşturmasında Tonali ile Zaniolo'nun da adı geçerken bu ikili için İtalya Milli Takımı kampına giden savcılar, oyuncuların da ifadesini aldı.

SON DAKİKA HABERİ: Zaniolo’nun alacağı ceza belli oldu! Annesinin tüm hesapları inceleniyor | İşte bahis skandalındaki tüm detaylar...

TABLET, TELEFON VE BİLGİSAYARLARINA EL KONDU

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Zaniolo, futbola bahis oynamadığını ancak illegal olduğunu bilmediği bir internet sitesinde '21 oyunu' (kağıt oyunu) oynadığını ifade etti.

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