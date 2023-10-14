SON DAKİKA HABERİ: Zaniolo’nun alacağı ceza belli oldu! Annesinin tüm hesapları inceleniyor | İşte bahis skandalındaki tüm detaylar...

İtalya'da daha önce paparazzi olarak çalışan ve Cassano, Trezeguet, Brozovic gibi isimlerin fotoğraflarını çekip bunlarla şantaj yaptığı için ceza alan Fabrizio Corona, aralarında Zaniolo'nun da olduğu birçok ismin bahis oynadıklarını açıkladı.