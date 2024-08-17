Son dakika haberler: Real Madrid’de Arda Güler şoku! İspanyollardan bomba iddia: Ayrılabilir...

MODRIC ZOR İKNA ETTİ

Maçtan sonra Arda'nın, fazla süre almadığı için kupa ile fotoğraf çektirmek istemediği ortaya çıktı. Luka Modric'in ise Arda'yı bu konuda zar zor ikna ettiği görüldü. Daha sonra fotoğraf çekimi gerçekleşti.