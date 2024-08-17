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Haberler Galeri Son dakika haberler: Real Madrid'de Arda Güler şoku! İspanyollardan bomba iddia: Ayrılabilir...
Giriş Tarihi: 17.08.2024 14:30 Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 14:31

Son dakika haberler: Real Madrid'de Arda Güler şoku! İspanyollardan bomba iddia: Ayrılabilir...

Son dakika haberleri: Real Madrid'e transfer olduktan sonra İspanya'da en çok konuşulan oyunculardan biri Arda Güler hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. La Liga'da yeni sezonu yarın Mallorca deplasmanında açacak olan Real Madrid'de gözler Arda'da olacak. Fakat İspanyol basını bugün bomba bir iddiada bulundu. İşte Arda Güler hakkında yazılan o iddianın detayları...

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Son dakika haberler: Real Madrid’de Arda Güler şoku! İspanyollardan bomba iddia: Ayrılabilir...

Son şampiyon Real Madrid, La Liga'da 2024-25 sezonunu Mallorca deplasmanında açacak. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, saat 22.30'da Mallorca ile karşı karşıya gelecek.

Son dakika haberler: Real Madrid’de Arda Güler şoku! İspanyollardan bomba iddia: Ayrılabilir...

Geçtiğimiz sezon, ligde oynadığı son 7 maçında 6 gol atan ve tüm taraftarın sevgilisi haline gelen Arda Güler'in yarın oynayıp oynamayacağı merak ediliyor.

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Son dakika haberler: Real Madrid’de Arda Güler şoku! İspanyollardan bomba iddia: Ayrılabilir...

SÜPER KUPA MAÇINDA 2 DAKİKA SÜRE ALDI

Milli yıldızımız Arda Güler, Atalanta'ya karşı oynanılan Süper Kupa maçına yedek başlamıştı. 19 yaşındaki millî oyuncu, 88. dakikada Vinicius Junior'ın yerine oyuna girmişti.

Son dakika haberler: Real Madrid’de Arda Güler şoku! İspanyollardan bomba iddia: Ayrılabilir...

HUZURSUZ OLDUĞU ANLAŞILDI

Real Madrid'in Süper Kupa'yı kazandığı gece Arda Güler'in az süre aldığı için biraz buruk olduğu gözlemlendi. Yıldız oyuncu, maça ilk 11'de başlamadığı için biraz huzursuzdu.

Son dakika haberler: Real Madrid’de Arda Güler şoku! İspanyollardan bomba iddia: Ayrılabilir...

MODRIC ZOR İKNA ETTİ

Maçtan sonra Arda'nın, fazla süre almadığı için kupa ile fotoğraf çektirmek istemediği ortaya çıktı. Luka Modric'in ise Arda'yı bu konuda zar zor ikna ettiği görüldü. Daha sonra fotoğraf çekimi gerçekleşti.

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