Giriş Tarihi: 17.08.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024
14:31
Son dakika haberler: Real Madrid'de Arda Güler şoku! İspanyollardan bomba iddia: Ayrılabilir...
Son dakika haberleri: Real Madrid'e transfer olduktan sonra İspanya'da en çok konuşulan oyunculardan biri Arda Güler hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. La Liga'da yeni sezonu yarın Mallorca deplasmanında açacak olan Real Madrid'de gözler Arda'da olacak. Fakat İspanyol basını bugün bomba bir iddiada bulundu. İşte Arda Güler hakkında yazılan o iddianın detayları...