"ZİRVEYE ÇIKARMAMIZ ŞART"

Ancak bu benim çok istediğim bir şey değil ama şu anki gündem futbol takımın durumu. Avrupa kupalarına katılamayan, ligde başarısız, geliri azalmış bir kulübe kim transfer olmak ister ya da kim futbolcu gönderir? Takım kötü gittiğinde kulübün de gelirleri azalıyor."