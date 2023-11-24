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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLER: Serdal Adalı müjdeyi verdi, taraftar heyecanlandı! O yıldızları geri getiriyor...
Giriş Tarihi: 24.11.2023 10:17 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 10:41

SON DAKİKA HABERLER: Serdal Adalı müjdeyi verdi, taraftar heyecanlandı! O yıldızları geri getiriyor...

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta seçim gündemden düşmezken başkan adaylarından Serdal Adalı, SABAH Spor'a yönelik çok çarpıcı cevaplar verdi. Projelerinden ve vizyonlarından bahseden Adalı, taraftara müjdeyi verdi. Başkan adayı Serdal Adalı, Quaresma, Guti ve Simao isimlerini vererek taraftarı heyeanlandırdı. İşte o açıklamalar...

SON DAKİKA HABERLER: Serdal Adalı müjdeyi verdi, taraftar heyecanlandı! O yıldızları geri getiriyor...

Beşiktaş'ta seçime az bir süre kalırken, başkan adayları Serdar Adalı ve Hasan Arat karşı karşıya gelecek. 3 Aralık'ta yapılacak seçimli olağanüstü genel kurul için adaylığını koyan Serdal Adalı, plan ve projelerinin hazır olduğunu, göreve geldiklerinde neşteri öncelikle takıma vuracaklarını söyledi.

SON DAKİKA HABERLER: Serdal Adalı müjdeyi verdi, taraftar heyecanlandı! O yıldızları geri getiriyor...

İşte Serdal Adalı'nın açıklamaları: "Bu sene çok kötü bir kadro mühendisliği yapılmış. 8 futbolcunun Afrika Kupası'na gitme durumunu görüyoruz. Bazı bölgelerde çok futbolcu, bazı bölgelerde ise eksikler var. Kulübün taraftarlarla geçen yıl mayısta iletişim koptu. Şampiyon olan hocayla hemen sözleşme yapılması lazımdı. Ancak Sergen hocayla konuyu uzattıkça uzattılar.

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SON DAKİKA HABERLER: Serdal Adalı müjdeyi verdi, taraftar heyecanlandı! O yıldızları geri getiriyor...

"HAYALİ PROJELERLE GELMEM"

Başkan ile hocanın arası iyi değil söylemleri Ümraniye'nin de yitirilmesine neden oldu. Bugünün başlangıcı, o günden gelen hadiseler. Sonuçta geldiğimiz nokta hiç iç açıcı değil. Güzel günlere çok acele geçmemiz lazım. Bazıları 'Sadece futbol konuşuyor' diyor.

SON DAKİKA HABERLER: Serdal Adalı müjdeyi verdi, taraftar heyecanlandı! O yıldızları geri getiriyor...

"Elbette bizim de projelerimiz var. Önümüzdeki hafta açıklayacağız. Camianın önüne hayali projelerle gelmem. Kaynağının belli oluğu, ayakları yere basar hale geldiği dakikada açıklayacağız. Beşiktaş'ın borcuna ilaç olacak projelerimiz var."

SON DAKİKA HABERLER: Serdal Adalı müjdeyi verdi, taraftar heyecanlandı! O yıldızları geri getiriyor...

"ZİRVEYE ÇIKARMAMIZ ŞART"

Ancak bu benim çok istediğim bir şey değil ama şu anki gündem futbol takımın durumu. Avrupa kupalarına katılamayan, ligde başarısız, geliri azalmış bir kulübe kim transfer olmak ister ya da kim futbolcu gönderir? Takım kötü gittiğinde kulübün de gelirleri azalıyor."

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