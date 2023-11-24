Giriş Tarihi: 24.11.2023 10:17
Güncelleme Tarihi: 24.11.2023
10:41
SON DAKİKA HABERLER: Serdal Adalı müjdeyi verdi, taraftar heyecanlandı! O yıldızları geri getiriyor...
Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta seçim gündemden düşmezken başkan adaylarından Serdal Adalı, SABAH Spor'a yönelik çok çarpıcı cevaplar verdi. Projelerinden ve vizyonlarından bahseden Adalı, taraftara müjdeyi verdi. Başkan adayı Serdal Adalı, Quaresma, Guti ve Simao isimlerini vererek taraftarı heyeanlandırdı. İşte o açıklamalar...