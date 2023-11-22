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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Büyük sürpriz! EURO 2024 kura torbaları belli oldu: İşte A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri...
Giriş Tarihi: 22.11.2023 01:13 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 01:22

Son dakika haberleri: Büyük sürpriz! EURO 2024 kura torbaları belli oldu: İşte A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri...

Son dakika haberleri… A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri'ni tamamladı. Önümüzdeki yıl düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan millilerin rakipleri de belli oldu. A Milli Takımımız, eleme gruplarında son olarak Galler ile karşılaştı. Karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrılan A Milli Takım, D Grubu'nu lider tamamlamayı başardı. Hırvatistan, Ermenistan'ı mağlup etse de millilerin liderlik için 1 puan alması yetti. EURO 2024 eleme maçlarının tamamlanmasıyla birlikte EURO 2024 gruplarında millilerimizle eşleşebilecek olan takımlar da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Büyük sürpriz! EURO 2024 kura torbaları belli oldu: İşte A Milli Takım’ın muhtemel rakipleri...

Son dakika haberleri… Stefan Kuntz'un ardından göreve gelerek A Milli Takım'da yeni bir başlangıca imza atan Vincenzo Montella, Türkiye'yi EURO 2024'e götürüyor.

Son dakika haberleri: Büyük sürpriz! EURO 2024 kura torbaları belli oldu: İşte A Milli Takım’ın muhtemel rakipleri...

Milli takımdaki ilk maçında Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etmeyi başaran İtalyan çalıştırıcı, güven sağlarken ikinci maçında da Letonya'yı 4-0'lık skorla geçti.

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Son dakika haberleri: Büyük sürpriz! EURO 2024 kura torbaları belli oldu: İşte A Milli Takım’ın muhtemel rakipleri...

EURO 2024'e katılmaya hak kazanan milliler, elemelerdeki son maçına Galler deplasmanında çıktı.

Son dakika haberleri: Büyük sürpriz! EURO 2024 kura torbaları belli oldu: İşte A Milli Takım’ın muhtemel rakipleri...

Cardiff City'de oynanan mücadeleye etkisiz bir başlangıç yapan Montella'nın öğrencileri, karşılaşmanın hemen başında gelen gole engel olamadı.

Son dakika haberleri: Büyük sürpriz! EURO 2024 kura torbaları belli oldu: İşte A Milli Takım’ın muhtemel rakipleri...

Dakikalar 7'yi gösterirken Galler'de Neco Williams, ülkesi adına topu ağlara gönderirken millilerin liderlik yarışını da sekteye uğrattı.

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