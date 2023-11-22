Son dakika haberleri: Büyük sürpriz! EURO 2024 kura torbaları belli oldu: İşte A Milli Takım’ın muhtemel rakipleri...

Son dakika haberleri… A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri'ni tamamladı. Önümüzdeki yıl düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan millilerin rakipleri de belli oldu. A Milli Takımımız, eleme gruplarında son olarak Galler ile karşılaştı. Karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrılan A Milli Takım, D Grubu'nu lider tamamlamayı başardı. Hırvatistan, Ermenistan'ı mağlup etse de millilerin liderlik için 1 puan alması yetti. EURO 2024 eleme maçlarının tamamlanmasıyla birlikte EURO 2024 gruplarında millilerimizle eşleşebilecek olan takımlar da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…