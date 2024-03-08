Giriş Tarihi: 08.03.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
11:39
Son dakika haberleri: Abdülkadir Ömür İngiltere’yi salladı! Hull City’de herkes onu konuştu: Eski Trabzonsporlu Championship’e damga vurdu…
Son dakika haberleri… Trabzonspor'un devre arasında İngiltere Championship ekibi Hull City'ye yolladığı Abdülkadir Ömür, yeni takımına çabuk ısındı. Bordo-mavili ekibin altyapısında yetişerek adından söz ettiren 24 yaşındaki futbolcu, ilk Avrupa macerasında damga vurmayı başardı. İngiltere'de yeni takımıyla dikkat çeken bir performans göstermeyi başaran Abdülkadir Ömür, ilk 11'deki yerini de sağlamlaştırdı. İşte son dakika haberinin detayları…