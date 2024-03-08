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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Abdülkadir Ömür İngiltere’yi salladı! Hull City’de herkes onu konuştu: Eski Trabzonsporlu Championship’e damga vurdu…
Giriş Tarihi: 08.03.2024 11:38 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 11:39

Son dakika haberleri: Abdülkadir Ömür İngiltere’yi salladı! Hull City’de herkes onu konuştu: Eski Trabzonsporlu Championship’e damga vurdu…

Son dakika haberleri… Trabzonspor'un devre arasında İngiltere Championship ekibi Hull City'ye yolladığı Abdülkadir Ömür, yeni takımına çabuk ısındı. Bordo-mavili ekibin altyapısında yetişerek adından söz ettiren 24 yaşındaki futbolcu, ilk Avrupa macerasında damga vurmayı başardı. İngiltere'de yeni takımıyla dikkat çeken bir performans göstermeyi başaran Abdülkadir Ömür, ilk 11'deki yerini de sağlamlaştırdı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Abdülkadir Ömür İngiltere’yi salladı! Hull City’de herkes onu konuştu: Eski Trabzonsporlu Championship’e damga vurdu…

Son dakika haberleri… Futbola Trabzonspor'da başlayan Abdülkadir Ömür, milli takıma kadar yükselerek Türk futbolunun en yetenekli futbolcuları arasında yerini aldı.

Son dakika haberleri: Abdülkadir Ömür İngiltere’yi salladı! Hull City’de herkes onu konuştu: Eski Trabzonsporlu Championship’e damga vurdu…

Bordo-mavili ekipte ilk çıkış gösterdiği dönemde geleceğe damga vurması beklenen isimlerin başında gelen Ömür, son yıllarda düşüş yaşadı.

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Son dakika haberleri: Abdülkadir Ömür İngiltere’yi salladı! Hull City’de herkes onu konuştu: Eski Trabzonsporlu Championship’e damga vurdu…

Dünya devi Manchester City'nin dahi talip olduğu Abdülkadir Ömür, kariyerinde yeni bir sayfayı geçtiğimiz aylarda açtı.

Son dakika haberleri: Abdülkadir Ömür İngiltere’yi salladı! Hull City’de herkes onu konuştu: Eski Trabzonsporlu Championship’e damga vurdu…

Trabzonspor formasıyla Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan 24 yaşındaki oyuncu, takımdan ayrılmak istemiş ve kadro dışı kalmıştı.

Son dakika haberleri: Abdülkadir Ömür İngiltere’yi salladı! Hull City’de herkes onu konuştu: Eski Trabzonsporlu Championship’e damga vurdu…

Süper Lig'den de birçok talibi bulunan 24 yaşındaki futbolcu, tercihini Hull City'den yana kullandı.

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