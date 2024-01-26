Giriş Tarihi: 26.01.2024 23:54
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
23:54
Son dakika haberleri: Abdülkadir Ömür yeni takımıyla anlaştı! İmza tarihi de belli oldu: İşte Trabzonspor’un kazanacağı bonservis…
Son dakika haberleri… Türk futbolunun en yetenekli futbolcularından birisi olarak nitelendirilen Abdülkadir Ömür, kariyerinin son yıllarında düşüş yaşadı. Bu sezon da Trabzonspor'dan ayrılmak istediğini ortaya koyan tecrübeli oyuncu, Umut Bozok ile birlikte kadro dışı kaldı. Bordo-mavili ekibin bonservis kazanmadan göndermek istemediği Abdülkadir Ömür, yeni takımıyla anlaştı. Detayların belli olduğu transferde Trabzonspor'un kazanacağı bonservis bedeli de ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…