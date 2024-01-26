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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Abdülkadir Ömür yeni takımıyla anlaştı! İmza tarihi de belli oldu: İşte Trabzonspor’un kazanacağı bonservis…
Giriş Tarihi: 26.01.2024 23:54 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 23:54

Son dakika haberleri: Abdülkadir Ömür yeni takımıyla anlaştı! İmza tarihi de belli oldu: İşte Trabzonspor’un kazanacağı bonservis…

Son dakika haberleri… Türk futbolunun en yetenekli futbolcularından birisi olarak nitelendirilen Abdülkadir Ömür, kariyerinin son yıllarında düşüş yaşadı. Bu sezon da Trabzonspor'dan ayrılmak istediğini ortaya koyan tecrübeli oyuncu, Umut Bozok ile birlikte kadro dışı kaldı. Bordo-mavili ekibin bonservis kazanmadan göndermek istemediği Abdülkadir Ömür, yeni takımıyla anlaştı. Detayların belli olduğu transferde Trabzonspor'un kazanacağı bonservis bedeli de ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Abdülkadir Ömür yeni takımıyla anlaştı! İmza tarihi de belli oldu: İşte Trabzonspor’un kazanacağı bonservis…

Son dakika haberleri… Futbola başladığı Trabzonspor'da 2016 yılında a takıma yükselen Abdülkadir Ömür, Türk futbolunun en yetenekli futbolcuları arasında yerini aldı.

Son dakika haberleri: Abdülkadir Ömür yeni takımıyla anlaştı! İmza tarihi de belli oldu: İşte Trabzonspor’un kazanacağı bonservis…

O dönem geleceğe damga vurması beklenen isimler arasında başı çeken ve Avrupa'nın önemli takımlarından teklifler alan Ömür, son dönemde düşüş yaşıyor.

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Son dakika haberleri: Abdülkadir Ömür yeni takımıyla anlaştı! İmza tarihi de belli oldu: İşte Trabzonspor’un kazanacağı bonservis…

Trabzonspor formasıyla Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan 24 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde kadro dışı kaldı.

Son dakika haberleri: Abdülkadir Ömür yeni takımıyla anlaştı! İmza tarihi de belli oldu: İşte Trabzonspor’un kazanacağı bonservis…

Trabzonspor Kulübü, futbolcuları Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Ayrıca iki futbolcuyla ilgili de disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatıldığı ifade edildi.

Son dakika haberleri: Abdülkadir Ömür yeni takımıyla anlaştı! İmza tarihi de belli oldu: İşte Trabzonspor’un kazanacağı bonservis…

Bordo-mavililerden yapılan açıklama şöyle;

"Yönetim Kurulumuz; profesyonel futbolcularımız Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un bundan sonraki süreçte A takımdan ayrı olarak idman yapmaları yönünde karar almıştır.

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