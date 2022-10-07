Giriş Tarihi: 07.10.2022 16:00
Güncelleme Tarihi: 07.10.2022
16:31
Son dakika haberleri: Acun Ilıcalı fotoğraf paylaşmıştı, transfer iptal oldu! Hull City'ye efsane isim...
Son dakika haberleri: İngiltere Championship takımlarından Hull City, teknik diektör Şota Arveladze'nin görevine son vermişti. Kulüp sahibi Acun Ilıcalı birçok teknik direktörle görüşmeler yaparken, tecrübeli çalıştırıcıyla fotoğrafını paylaşmış ve anlaşma imzaya kalmıştı. Hull City büyük ters köşe yaparak başarılı teknik adamla anlaşamadıklarını ve efsane ismi göreve getirdiklerini açıkladı. İşte ayrıntılar...