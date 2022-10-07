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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Acun Ilıcalı fotoğraf paylaşmıştı, transfer iptal oldu! Hull City'ye efsane isim...
Giriş Tarihi: 07.10.2022 16:00 Güncelleme Tarihi: 07.10.2022 16:31

Son dakika haberleri: Acun Ilıcalı fotoğraf paylaşmıştı, transfer iptal oldu! Hull City'ye efsane isim...

Son dakika haberleri: İngiltere Championship takımlarından Hull City, teknik diektör Şota Arveladze'nin görevine son vermişti. Kulüp sahibi Acun Ilıcalı birçok teknik direktörle görüşmeler yaparken, tecrübeli çalıştırıcıyla fotoğrafını paylaşmış ve anlaşma imzaya kalmıştı. Hull City büyük ters köşe yaparak başarılı teknik adamla anlaşamadıklarını ve efsane ismi göreve getirdiklerini açıkladı. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Acun Ilıcalı fotoğraf paylaşmıştı, transfer iptal oldu! Hull City’ye efsane isim...

Son dakika haberleri: İngiltere Championship takımlarından Hull City, teknik diektör Şota Arveladze'nin görevine son vermişti. Kulüp sahibi Acun Ilıcalı birçok teknik direktörle görüşmeler yaparken, tecrübeli çalıştırıcıyla fotoğrafını paylaşmış ve anlaşma imzaya kalmıştı. Hull City büyük ters köşe yaparak başarılı teknik adamla anlaşamadıklarını ve efsane ismi göreve getirdiklerini açıkladı. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Acun Ilıcalı fotoğraf paylaşmıştı, transfer iptal oldu! Hull City’ye efsane isim...

Sezona beklenen başlangıcı yapamayan Hull City'de teknik direktör Şota Arveladze ile yollar ayrılmıştı. Acun Ilıcalı ise kısa süre içinde yeni teknik direktörün resmen açıklanacağını ifade etmişti.

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Son dakika haberleri: Acun Ilıcalı fotoğraf paylaşmıştı, transfer iptal oldu! Hull City’ye efsane isim...

Yaşanan süreçte Hull City için birçok teknik direktör adayı gündeme gelmişti.

Son dakika haberleri: Acun Ilıcalı fotoğraf paylaşmıştı, transfer iptal oldu! Hull City’ye efsane isim...

FATİH TERİM VE SERGEN YALÇIN GÜNDEM GELMİŞTİ

Fatih Terim, Sergen Yalçın, Carlos Carvahal ve Pedro Martins gibi isimlerle görüşmeler yapıldığı iddia edilirken, Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Şu anda birçok adayla temas halindeyiz. Burada sahip olduğumuz kadrodan en iyi verimi alacak kişiyi bulmaya çalışıyoruz" demişti.

Son dakika haberleri: Acun Ilıcalı fotoğraf paylaşmıştı, transfer iptal oldu! Hull City’ye efsane isim...

MARTINS'LE FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Acun Ilıcalı aday teknik direktörlerden Pedro Martins'te karar kılmış ve Portekizli teknik adamla Wigan Athletic maçını birlikte izlemişti. Ilıcalı o anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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