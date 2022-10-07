FATİH TERİM VE SERGEN YALÇIN GÜNDEM GELMİŞTİ

Fatih Terim, Sergen Yalçın, Carlos Carvahal ve Pedro Martins gibi isimlerle görüşmeler yapıldığı iddia edilirken, Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Şu anda birçok adayla temas halindeyiz. Burada sahip olduğumuz kadrodan en iyi verimi alacak kişiyi bulmaya çalışıyoruz" demişti.