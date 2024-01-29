Son dakika haberleri: Adana Demirspor’da yaprak dökümü! Murat Sancak resmen açıklamıştı: Ertaç Özbir ve Badou Ndiaye’nin yeni takımları belli oldu…

Giriş Tarihi: 29.01.2024 20:06
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
20:11
Son dakika haberleri… Süper Lig'e geri döndüğü 2021-22 sezonundan bu yana gösterdiği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çeken Adana Demirspor, bu yıl yaşadığı ayrılıklarla bir hayli düşüşte. Vincenzo Montella'nın takımdan ayrılmasının ardından göreve gelen Kluivert da beklentilerin altında kaldı ve son olarak Hikmet Karaman takımın başına geçti. Son haftalarda üst üste ayrılıklar yaşayan Adana Demirspor'da son olarak Ertaç Özbir ve Badou Ndiaye takıma veda etti. İki oyuncunun yeni takımları merak edilirken son dakika transfer gelişmesi yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları…