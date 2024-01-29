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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Adana Demirspor’da yaprak dökümü! Murat Sancak resmen açıklamıştı: Ertaç Özbir ve Badou Ndiaye’nin yeni takımları belli oldu…
Giriş Tarihi: 29.01.2024 20:06 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 20:11

Son dakika haberleri: Adana Demirspor’da yaprak dökümü! Murat Sancak resmen açıklamıştı: Ertaç Özbir ve Badou Ndiaye’nin yeni takımları belli oldu…

Son dakika haberleri… Süper Lig'e geri döndüğü 2021-22 sezonundan bu yana gösterdiği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çeken Adana Demirspor, bu yıl yaşadığı ayrılıklarla bir hayli düşüşte. Vincenzo Montella'nın takımdan ayrılmasının ardından göreve gelen Kluivert da beklentilerin altında kaldı ve son olarak Hikmet Karaman takımın başına geçti. Son haftalarda üst üste ayrılıklar yaşayan Adana Demirspor'da son olarak Ertaç Özbir ve Badou Ndiaye takıma veda etti. İki oyuncunun yeni takımları merak edilirken son dakika transfer gelişmesi yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Adana Demirspor’da yaprak dökümü! Murat Sancak resmen açıklamıştı: Ertaç Özbir ve Badou Ndiaye’nin yeni takımları belli oldu…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de Vincenzo Montella yönetiminde oldukça iyi performanslar gösteren ve devlere kafa turan Adana Demirspor, bu sezon oldukça düşüştü.

Son dakika haberleri: Adana Demirspor’da yaprak dökümü! Murat Sancak resmen açıklamıştı: Ertaç Özbir ve Badou Ndiaye’nin yeni takımları belli oldu…

Montella'nın ayrılışının ardından adeta bir yaprak dökümü yaşayan köklü kulüp, birçok oyuncusuna da veda etti.

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Son dakika haberleri: Adana Demirspor’da yaprak dökümü! Murat Sancak resmen açıklamıştı: Ertaç Özbir ve Badou Ndiaye’nin yeni takımları belli oldu…

Patrick Kluivert ile de aranan başarıyı yakalayamayan Adana Demirspor, son olarak takımın başına Hikmet Karaman'ı getirdi.

Son dakika haberleri: Adana Demirspor’da yaprak dökümü! Murat Sancak resmen açıklamıştı: Ertaç Özbir ve Badou Ndiaye’nin yeni takımları belli oldu…

Tecrübeli çalıştırıcının yönetiminde yeniden yükselişe geçmenin planlarını yapan Akdeniz ekibi, flaş ayrılıklar yaşıyor.

Son dakika haberleri: Adana Demirspor’da yaprak dökümü! Murat Sancak resmen açıklamıştı: Ertaç Özbir ve Badou Ndiaye’nin yeni takımları belli oldu…

Younes Belhanda, Svensson, Cherif Ndiaye gibi oyuncularını kaybeden Adana Demirspor'da Yusuf Sarı, Ertaç Özbir ve Badou Ndiaye de ayrılıyor.

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