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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Ahmet Çakar’dan flaş Kerem Aktürkoğlu sözleri! “Galatasaraylılar üzgündür”
Giriş Tarihi: 10.09.2024 07:05 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 07:05

SON DAKİKA HABERLERİ: Ahmet Çakar’dan flaş Kerem Aktürkoğlu sözleri! “Galatasaraylılar üzgündür”

Son dakika haberleri… UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta A Milli Futbol Takımı, İzmir'de konuk ettiği İzlanda'yı Kerem Aktürkoğlu'nun hat-trick yapmasıyla 3-1 mağlup etti. SABAH Spor yazarları Levent Tüzemen ve Ahmet Çakar, İzlanda galibiyetini değerlendirirken Kerem Aktürkoğlu için de flaş yorumlarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Ahmet Çakar’dan flaş Kerem Aktürkoğlu sözleri! Galatasaraylılar üzgündür

Son dakika haberleri… UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 2. hafta maçında İzlanda'yı 3-1 mağlup eden Türkiye, gruptaki ilk galibiyetini aldı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Ahmet Çakar’dan flaş Kerem Aktürkoğlu sözleri! Galatasaraylılar üzgündür

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın 2. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ile öne geçen Türkiye, 37. dakikada Victor Palsson'un golüne engel olamadı.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Ahmet Çakar’dan flaş Kerem Aktürkoğlu sözleri! Galatasaraylılar üzgündür

İlk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlanan müsabakada 52. ve 88. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu ile 2 gol daha bulan ay-yıldızlılar müsabakayı 3-1 kazandı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Ahmet Çakar’dan flaş Kerem Aktürkoğlu sözleri! Galatasaraylılar üzgündür

Grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalan Türkiye, İzlanda'yı 3-1 yenerek ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e çıkardı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Ahmet Çakar’dan flaş Kerem Aktürkoğlu sözleri! Galatasaraylılar üzgündür

İzlanda ile 14. kez karşılaşan milli takım rakibine karşı galibiyet sayısını da 3'e çıkardı.

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