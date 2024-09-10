Giriş Tarihi: 10.09.2024 07:05
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
07:05
SON DAKİKA HABERLERİ: Ahmet Çakar’dan flaş Kerem Aktürkoğlu sözleri! “Galatasaraylılar üzgündür”
Son dakika haberleri… UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta A Milli Futbol Takımı, İzmir'de konuk ettiği İzlanda'yı Kerem Aktürkoğlu'nun hat-trick yapmasıyla 3-1 mağlup etti. SABAH Spor yazarları Levent Tüzemen ve Ahmet Çakar, İzlanda galibiyetini değerlendirirken Kerem Aktürkoğlu için de flaş yorumlarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…