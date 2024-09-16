Giriş Tarihi: 16.09.2024 20:39
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024
20:39
SON DAKİKA HABERLERİ: Ahmet Çakar’dan Jose Mourinho için olay sözler! “Galatasaray’a tezgah hazırlıyor” Derbi öncesi…
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de son yılların en kritik maçlarından birisi hafta sonu Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak. Jose Mourinho yönetiminde ilk derbi sınavını Okan Buruk'un takımına karşı verecek olan Jose Mourinho, ilk derbisini galibiyetle kapatmak istiyor. Galatasaray ise geçtiğimiz sezon RAMS Park'ta kaybedilen derbinin rövanşını alma peşinde. Bu sırada usta yorumcu Ahmet Çakar, Mourinho'nun açıklamaları üzerinden flaş ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları…