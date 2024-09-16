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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Ahmet Çakar’dan Jose Mourinho için olay sözler! “Galatasaray’a tezgah hazırlıyor” Derbi öncesi…
Giriş Tarihi: 16.09.2024 20:39 Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 20:39

SON DAKİKA HABERLERİ: Ahmet Çakar’dan Jose Mourinho için olay sözler! “Galatasaray’a tezgah hazırlıyor” Derbi öncesi…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de son yılların en kritik maçlarından birisi hafta sonu Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak. Jose Mourinho yönetiminde ilk derbi sınavını Okan Buruk'un takımına karşı verecek olan Jose Mourinho, ilk derbisini galibiyetle kapatmak istiyor. Galatasaray ise geçtiğimiz sezon RAMS Park'ta kaybedilen derbinin rövanşını alma peşinde. Bu sırada usta yorumcu Ahmet Çakar, Mourinho'nun açıklamaları üzerinden flaş ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Ahmet Çakar’dan Jose Mourinho için olay sözler! Galatasaray’a tezgah hazırlıyor Derbi öncesi…

Son dakika haberleri… Sezon başında takımın başına Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, hedefini de mutlak şampiyonluk olarak belirledi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Ahmet Çakar’dan Jose Mourinho için olay sözler! Galatasaray’a tezgah hazırlıyor Derbi öncesi…

Ligin ilk 5 haftasında 1 beraberlik ve 4 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, maç fazlasıyla birlikte 13 puanla zirveye oturdu.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Ahmet Çakar’dan Jose Mourinho için olay sözler! Galatasaray’a tezgah hazırlıyor Derbi öncesi…

Son olarak deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup eden Kanarya, hafta sonu oynanacak olan dev derbiye konsantre oldu.

SON DAKİKA HABERLERİ: Ahmet Çakar’dan Jose Mourinho için olay sözler! Galatasaray’a tezgah hazırlıyor Derbi öncesi…

Galatasaray ise sezona Beşiktaş ve Young Boys mağlubiyetleri ile başlasa da ligde yine üstüne koyarak ilerlemeye devam ediyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: Ahmet Çakar’dan Jose Mourinho için olay sözler! Galatasaray’a tezgah hazırlıyor Derbi öncesi…

Okan Buruk'un öğrencileri ligde şu ana kadar sahne aldıkları 4 mücadeleden de 4 galibiyetle çıkarak 12 puanı cebine koydu.

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