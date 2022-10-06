Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta geride kaldı. Geçtiğimiz haftaya damga vuran olaylardan biri, Süper Lig hakemi Mete Kalkavan'ın Anadolu Efes forması giyerek Galatasaray maçını izlemesiydi. SABAH Spor yazarı Ahmet Çakar, konuyla ilgili olay yaratan bir değerlendirme yaparken, Cüneyt Çakır'ın yeni göreviyle ilgili de konuştu. İşte ayrıntılar...