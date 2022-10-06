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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Ahmet Çakar'dan olay sözler! 'Galatasaray düşmanıydı! Akıllı olması lazım...'
Giriş Tarihi: 06.10.2022 11:29 Güncelleme Tarihi: 06.10.2022 11:29

Son dakika haberleri: Ahmet Çakar'dan olay sözler! 'Galatasaray düşmanıydı! Akıllı olması lazım...'

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta geride kaldı. Geçtiğimiz haftaya damga vuran olaylardan biri, Süper Lig hakemi Mete Kalkavan'ın Anadolu Efes forması giyerek Galatasaray maçını izlemesiydi. SABAH Spor yazarı Ahmet Çakar, konuyla ilgili olay yaratan bir değerlendirme yaparken, Cüneyt Çakır'ın yeni göreviyle ilgili de konuştu. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Ahmet Çakar’dan olay sözler! ’Galatasaray düşmanıydı! Akıllı olması lazım...’

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta geride kaldı. Geçtiğimiz haftaya damga vuran olaylardan biri, Süper Lig hakemi Mete Kalkavan'ın Anadolu Efes forması giyerek Galatasaray maçını izlemesiydi. SABAH Spor yazarı Ahmet Çakar, konuyla ilgili olay yaratan bir değerlendirme yaparken, Cüneyt Çakır'ın yeni göreviyle ilgili de konuştu. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Ahmet Çakar’dan olay sözler! ’Galatasaray düşmanıydı! Akıllı olması lazım...’

Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan konuları arasında, Süper Lig hakemi Mete Kalkavan'ın Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçında Efes forması giymesi ve Cüneyt Çakır'ın aylık 100 bin TL maaşla hakem hocası olmasıydı.

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Son dakika haberleri: Ahmet Çakar’dan olay sözler! ’Galatasaray düşmanıydı! Akıllı olması lazım...’

SABAH Spor yazarı Ahmet Çakar bu iki konuyu değerlendirirken, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Son dakika haberleri: Ahmet Çakar’dan olay sözler! ’Galatasaray düşmanıydı! Akıllı olması lazım...’

İşte Ahmet Çakar'ın yorumları;

Son dakika haberleri: Ahmet Çakar’dan olay sözler! ’Galatasaray düşmanıydı! Akıllı olması lazım...’

Hakemlik kariyerine nokta koyan Cüneyt Çakır, 100 bin TL aylık ücretle hakem hocası oldu. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

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