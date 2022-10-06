Giriş Tarihi: 06.10.2022 11:29
Güncelleme Tarihi: 06.10.2022
11:29
Son dakika haberleri: Ahmet Çakar'dan olay sözler! 'Galatasaray düşmanıydı! Akıllı olması lazım...'
Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta geride kaldı. Geçtiğimiz haftaya damga vuran olaylardan biri, Süper Lig hakemi Mete Kalkavan'ın Anadolu Efes forması giyerek Galatasaray maçını izlemesiydi. SABAH Spor yazarı Ahmet Çakar, konuyla ilgili olay yaratan bir değerlendirme yaparken, Cüneyt Çakır'ın yeni göreviyle ilgili de konuştu. İşte ayrıntılar...