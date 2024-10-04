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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Ancelotti'den Arda Güler için flaş ifadeler! Villarreal maçı öncesi açıkladı...
Giriş Tarihi: 04.10.2024 15:15 Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 15:24

Son dakika haberleri: Ancelotti'den Arda Güler için flaş ifadeler! Villarreal maçı öncesi açıkladı...

Son dakika haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. hafta maçında Lille'e sürpriz bir şekilde mağlup olan Real Madrid, İspanya'da eleştirilerin hedefi oldu. Oynanan kötü futbol sonrası özellikle de teknik direktör Ancelotti'nin kararları tepkiyle karşılandı. İtalyan teknik adam, Villarreal maçı öncesi Arda Güler hakkında sorulan soruya da çarpıcı sözlerle yanıt verdi.

Son dakika haberleri: Ancelotti’den Arda Güler için flaş ifadeler! Villarreal maçı öncesi açıkladı...

Lille, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında sahasında Real Madrid'i konuk etti.

Son dakika haberleri: Ancelotti’den Arda Güler için flaş ifadeler! Villarreal maçı öncesi açıkladı...

Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Lille 1-0 kazandı. Fransız ekibine galibiyeti getiren golü 45+2'nci dakikada penaltıdan Jonathan David kaydetti.

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Son dakika haberleri: Ancelotti’den Arda Güler için flaş ifadeler! Villarreal maçı öncesi açıkladı...

Bu sonucun ardından Lille, puanını 3 yaparken; Real Madrid de 3 puanda kaldı. Real Madrid, aldığı bu yenilginin ardından İspanya'da sert eleştirilerle karşılaştı.

Son dakika haberleri: Ancelotti’den Arda Güler için flaş ifadeler! Villarreal maçı öncesi açıkladı...

Ligde Atletico Madrid ile de berabere kalan Real Madrid böylece son 2 resmi maçında da puan kaybı yaşadı.

Son dakika haberleri: Ancelotti’den Arda Güler için flaş ifadeler! Villarreal maçı öncesi açıkladı...

'ARDA ÇOK ÜZÜLDÜ' İDDİASI

Arda Güler'in, Atletico Madrid maçında 1 dakika bile oynamamış olması İspanyol basınında da geniş yer buldu.

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