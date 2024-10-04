Giriş Tarihi: 04.10.2024 15:15
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024
15:24
Son dakika haberleri: Ancelotti'den Arda Güler için flaş ifadeler! Villarreal maçı öncesi açıkladı...
Son dakika haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. hafta maçında Lille'e sürpriz bir şekilde mağlup olan Real Madrid, İspanya'da eleştirilerin hedefi oldu. Oynanan kötü futbol sonrası özellikle de teknik direktör Ancelotti'nin kararları tepkiyle karşılandı. İtalyan teknik adam, Villarreal maçı öncesi Arda Güler hakkında sorulan soruya da çarpıcı sözlerle yanıt verdi.