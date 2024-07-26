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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Anderson Talisca’nın bonservis bedeli belli oldu! Süper Lig devine imzayı atacak…
Giriş Tarihi: 26.07.2024 08:51 Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 09:53

SON DAKİKA HABERLERİ: Anderson Talisca’nın bonservis bedeli belli oldu! Süper Lig devine imzayı atacak…

Son dakika haberleri… Yaz transfer sezonu tam gaz devam ederken Anderson Talisca hakkında da flaş haberler geliyor. Süper Lig kulüplerinin her transfer döneminde gündemine giren Brezilyalı yıldız futbolcu, bir dönem Beşiktaş'ta forma giymiş ve adından söz ettirmişti. Süper Lig'de iki dev kulübün çok istediği oyuncu için Al-Nassr'ın belirlediği bonservis bedeli belli oldu. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Anderson Talisca’nın bonservis bedeli belli oldu! Süper Lig devine imzayı atacak…

Son dakika haberleri… Türk futboluna damga vuran bir performansla adını unutturmayan Anderson Talisca, Beşiktaş formasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

SON DAKİKA HABERLERİ: Anderson Talisca’nın bonservis bedeli belli oldu! Süper Lig devine imzayı atacak…

Siyah-beyazlı ekipte oynadığı kiralık dönemde Süper Lig şampiyonluğu da yaşayan Talisca, yeniden Türk devlerinin gündeminde.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Anderson Talisca’nın bonservis bedeli belli oldu! Süper Lig devine imzayı atacak…

Beşiktaş formasıyla 80 resmi maçta 37 gol ve 14 asist yapan 30 yaşındaki yıldız futbolcu, kariyerine Al-Nassr'da devam ediyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: Anderson Talisca’nın bonservis bedeli belli oldu! Süper Lig devine imzayı atacak…

Her yaz transfer döneminde ismi Süper Lig ekipleriyle anılan Talisca için yeni ve dikkat çeken bir iddia daha geldi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Anderson Talisca’nın bonservis bedeli belli oldu! Süper Lig devine imzayı atacak…

İşte son dakika haberinin tüm detayları…

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