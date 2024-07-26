Giriş Tarihi: 26.07.2024 08:51
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024
09:53
SON DAKİKA HABERLERİ: Anderson Talisca’nın bonservis bedeli belli oldu! Süper Lig devine imzayı atacak…
Son dakika haberleri… Yaz transfer sezonu tam gaz devam ederken Anderson Talisca hakkında da flaş haberler geliyor. Süper Lig kulüplerinin her transfer döneminde gündemine giren Brezilyalı yıldız futbolcu, bir dönem Beşiktaş'ta forma giymiş ve adından söz ettirmişti. Süper Lig'de iki dev kulübün çok istediği oyuncu için Al-Nassr'ın belirlediği bonservis bedeli belli oldu. İşte son dakika haberinin tüm detayları…