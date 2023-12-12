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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ilk açıklamasını yaptı! Halil Umut Meler'e neden yumruk attı? İşte o sözler…
Giriş Tarihi: 12.12.2023 00:56 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 01:53

Son dakika haberleri: Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ilk açıklamasını yaptı! Halil Umut Meler'e neden yumruk attı? İşte o sözler…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. 90 dakikası 1-1 sona eren mücadelenin bitiş düdüğünün ardından büyük tepkiye neden olan olaylar çıktı. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, karşılaşmanın sonunda maçın hakemi Halil Umut Meler'e saldırdı. Tepki çeken olayın ardından Süper Lig kulüpleri ve futbolculardan art arda Halil Umut Meler'e destek mesajları geldi. FIFA kokartlı hakeme yumruk atan Faruk Koca, yaptığı ilk açıklamalarda maçın hakemine neden vurduğunu anlattı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ilk açıklamasını yaptı! Halil Umut Meler’e neden yumruk attı? İşte o sözler…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında üzücü bir olay yaşandı. Ankaragücü ile Çaykur Rizespor maçı sonunda Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e saldırdı.

Son dakika haberleri: Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ilk açıklamasını yaptı! Halil Umut Meler’e neden yumruk attı? İşte o sözler…

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, yeşil zemine girerek maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı.

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Son dakika haberleri: Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ilk açıklamasını yaptı! Halil Umut Meler’e neden yumruk attı? İşte o sözler…

Saldırının ardından sol gözü moraran Meler ve yardımcıları, polis eşliğinde soyuna odasının yolunu tutabildi.

Son dakika haberleri: Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ilk açıklamasını yaptı! Halil Umut Meler’e neden yumruk attı? İşte o sözler…

Yaşananların ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olay hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Son dakika haberleri: Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ilk açıklamasını yaptı! Halil Umut Meler’e neden yumruk attı? İşte o sözler…

Yaşanan olayın ardından futbol camiasının paydaşlarından tepki mesajları ardı ardına paylaşıldı.

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