Son dakika haberleri: Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ilk açıklamasını yaptı! Halil Umut Meler’e neden yumruk attı? İşte o sözler…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. 90 dakikası 1-1 sona eren mücadelenin bitiş düdüğünün ardından büyük tepkiye neden olan olaylar çıktı. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, karşılaşmanın sonunda maçın hakemi Halil Umut Meler'e saldırdı. Tepki çeken olayın ardından Süper Lig kulüpleri ve futbolculardan art arda Halil Umut Meler'e destek mesajları geldi. FIFA kokartlı hakeme yumruk atan Faruk Koca, yaptığı ilk açıklamalarda maçın hakemine neden vurduğunu anlattı. İşte son dakika haberinin detayları…