Giriş Tarihi: 14.06.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
14:04
Son dakika haberleri: Anthony Nwakaeme, Süper Lig’e geri dönüyor! Yıldız futbolcu sürpriz takıma imzayı atacak
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bir dönem Trabzonspor formasıyla adından söz ettiren Anthony Nwakaeme, bordo-mavililerdeki sözleşmesinin sona ermesinin ardından bedelsiz olarak Suudi Arabistan takımı Al-Fayha'ya transfer oldu. Al-Fayha'dan da ayrıldığını duyuran yıldız oyuncu, yeniden Süper Lig'e dönebilir. Geçtiğimiz sezon ismi Fenerbahçe ile de çok anılan Nwakaeme, sürpriz bir takımla Türkiye'ye geri dönecek. İşte son dakika haberinin detayları…