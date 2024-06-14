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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Anthony Nwakaeme, Süper Lig’e geri dönüyor! Yıldız futbolcu sürpriz takıma imzayı atacak
Giriş Tarihi: 14.06.2024 14:04 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 14:04

Son dakika haberleri: Anthony Nwakaeme, Süper Lig’e geri dönüyor! Yıldız futbolcu sürpriz takıma imzayı atacak

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bir dönem Trabzonspor formasıyla adından söz ettiren Anthony Nwakaeme, bordo-mavililerdeki sözleşmesinin sona ermesinin ardından bedelsiz olarak Suudi Arabistan takımı Al-Fayha'ya transfer oldu. Al-Fayha'dan da ayrıldığını duyuran yıldız oyuncu, yeniden Süper Lig'e dönebilir. Geçtiğimiz sezon ismi Fenerbahçe ile de çok anılan Nwakaeme, sürpriz bir takımla Türkiye'ye geri dönecek. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Anthony Nwakaeme, Süper Lig’e geri dönüyor! Yıldız futbolcu sürpriz takıma imzayı atacak

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bir dönem Trabzonspor forması giyen ve takımının son şampiyonluğunda önemli rol oynayan Anthony Nwakaeme, Al Fayha'ya transfer olmuştu.

Son dakika haberleri: Anthony Nwakaeme, Süper Lig’e geri dönüyor! Yıldız futbolcu sürpriz takıma imzayı atacak

Süper Lig tarihinde Trabzonspor formasıyla büyük bir iz bırakan Nwakaeme, 2022 yazında takımdan ayrılmıştı.

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Son dakika haberleri: Anthony Nwakaeme, Süper Lig’e geri dönüyor! Yıldız futbolcu sürpriz takıma imzayı atacak

Trabzonspor'un şampiyonluğunda en çok katkı veren isimlerin biri olan Nijeryalı yıldız, formayı giydiği sürece gösterdiği performansla akıllara kazınmıştı.

Son dakika haberleri: Anthony Nwakaeme, Süper Lig’e geri dönüyor! Yıldız futbolcu sürpriz takıma imzayı atacak

Ayıca Trabzonspor yönetimi, yüksek maaş beklentisi olan yıldız oyuncuya istediğini vermemişti.

Son dakika haberleri: Anthony Nwakaeme, Süper Lig’e geri dönüyor! Yıldız futbolcu sürpriz takıma imzayı atacak

Bordo-mavili ekip ile 1 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan tecrübeli oyuncu lige geri dönmeye hazırlanıyor.

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