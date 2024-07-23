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Giriş Tarihi: 23.07.2024 20:35 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 20:35

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler için şok iddia! İspanyol basını bu sözlerle duyurdu: "Real Madrid'den ayrılmak istiyor"

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sene Fenerbahçe'den dünya devi Real Madrid'e transfer olan milli yıldızımız Arda Güler için İspanyol basını, şok bir iddiayı gündeme taşıdı. EURO 2024'te attığı müthiş golle ve yaptığı 2 asistle dikkatleri üzerine çeken genç yıldızın Real Madrid kariyeriyle ilgili çarpıcı sözler söylendi. İşte herkesi şoke eden o iddianın detayları...

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SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler için şok iddia! İspanyol basını bu sözlerle duyurdu: Real Madrid’den ayrılmak istiyor

EURO 2024'te attığı müthiş golle ve yaptığı 2 asistle takımın dikkat çeken oyuncuları arasında yer alan milli yıldızımız Arda Güler hakkında çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler için şok iddia! İspanyol basını bu sözlerle duyurdu: Real Madrid’den ayrılmak istiyor

Geçtiğimiz sene Real Madrid'e transfer olan ve geride bıraktığımız sezonda tüm kulvarlarda 12 maçta oynayan Arda Güler, 12 karşılaşmada 6 gol atmayı başardı.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler için şok iddia! İspanyol basını bu sözlerle duyurdu: Real Madrid’den ayrılmak istiyor

ARDA GÜLER RONALDO VE ROONEY SONRASI BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ

19 yaşındaki yıldız futbolcumuz, 20 yaşına girmeden bir turnuvada hem gol hem de asist yapan üçüncü oyuncu oldu. Bunu en son EURO 2004'te Wayne Rooney ve Cristiano Ronaldo gerçekleştirmişti.

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler için şok iddia! İspanyol basını bu sözlerle duyurdu: Real Madrid’den ayrılmak istiyor

Bugünlerde tatilin keyfini çıkaran Arda Güler için İspanyol basını çok çarpıcı sözler söyledi. İşte herkesi şaşırtan o iddianın detayları...

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler için şok iddia! İspanyol basını bu sözlerle duyurdu: Real Madrid’den ayrılmak istiyor

İSPANYOL BASININDAN ŞOK İDDİA!

İspanyol basınından Diario Sport'ta yer alan habere göre Arda Güler, Real Madrid'den ayrılmayı düşünüyor. Gündeme bomba gibi düşen söz konusu iddia da şu ifadelere yer verildi:

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