SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler için şok iddia! İspanyol basını bu sözlerle duyurdu: "Real Madrid'den ayrılmak istiyor"

ARDA GÜLER RONALDO VE ROONEY SONRASI BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ

19 yaşındaki yıldız futbolcumuz, 20 yaşına girmeden bir turnuvada hem gol hem de asist yapan üçüncü oyuncu oldu. Bunu en son EURO 2004'te Wayne Rooney ve Cristiano Ronaldo gerçekleştirmişti.