Giriş Tarihi: 23.07.2024 20:35
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024
20:35
SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler için şok iddia! İspanyol basını bu sözlerle duyurdu: "Real Madrid'den ayrılmak istiyor"
Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sene Fenerbahçe'den dünya devi Real Madrid'e transfer olan milli yıldızımız Arda Güler için İspanyol basını, şok bir iddiayı gündeme taşıdı. EURO 2024'te attığı müthiş golle ve yaptığı 2 asistle dikkatleri üzerine çeken genç yıldızın Real Madrid kariyeriyle ilgili çarpıcı sözler söylendi. İşte herkesi şoke eden o iddianın detayları...